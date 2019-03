Rugby | 6 Nazioni – Il Galles si aggiudica il titolo! Completato il Grande Slam

Sei Nazioni 2019 - ItalRugby : con la Francia un'occasione persa. Ora serve una svolta : E, chi conosce lo sport, potrebbe pure considerarla come l' operazione Sacchetti ovale , il ct del basket col doppio incarico, Italia-Cremona. E sperare che qualcosa possa cambiare, almeno si ...

Classifica Sei Nazioni Rugby 2019 : calendario - date - risultati e punti. Il Galles conquista il torneo : Partirà venerdì 1 febbraio e si concluderà sabato 16 marzo il Sei Nazioni di Rugby. In questa stagione l’Italia avrà tre gare interne e due in trasferta: l’Italia farà visita alla Scozia nella prima giornata, poi riceverà il Galles. Dopo il riposo, gara in casa con l’Irlanda, a seguire, dopo un’altra settimana di riposo, partita fuori casa, questa volta in Inghilterra. Chiusura del torneo contro la Francia nella quinta giornata, ancora in ...

Rugby Sei Nazioni - per l'Italia ennesimo ko : vince la Francia 14-25 : ROMA - Ventiduesima sconfitta consecutiva per l' Italia nel Sei Nazioni . Una delle più dure da digerire per gli uomini di O'Shea, che soccombono, 14-25 a una Francia che trova la meta della sicurezza ...

Rugby Sei Nazioni - per l'Italia ennesimo ko : a Roma vince la Francia : Roma - Ventiduesima sconfitta consecutiva per l' Italia nel Sei Nazioni . Una delle più dure da digerire per gli uomini di O'Shea, che soccombono, 14-25 a una Francia che trova la meta della sicurezza ...

Rugby - Sei Nazioni : l'Italia lotta - ma perde 25-14 con la Francia : Nell'ultima giornata del Sei Nazioni di Rugby, l' Italia lotta con la Francia , ma alla fine perde all'Olimpico per 25-14, dopo aver provato fino a 2' dalla fine a recuperare una partita giocata ...

Rugby - Sei Nazioni – La migliore Italia del torneo mette paura alla Francia ma si arrende nella ripresa : azzurri ko 14-25 : L’Italia tiene testa alla Francia ma si spegne sul lungo periodo: gli azzurri che non riescono a sfatare il tabù vittoria che manca ormai da 4 anni L’Italia ci mette anima e cuore, passa in vantaggio, resiste, lotta, prova la rimonta e… perde. Niente da fare per gli azzurri nella 5ª sfida del Sei Nazioni 2019 che, purtroppo, corrisponde ad altrettante sconfitte. Nonostante la spinta dell’Olimpico di Roma, gli azzurri non riescono ad avere ...

L’Italia è stata battuta 14-25 dalla Francia nell’ultimo turno del Sei Nazioni di Rugby : La Nazionale maschile di rugby è stata battuta 14-25 dalla Francia allo Stadio Olimpico di Roma nell’ultimo turno del Sei Nazioni 2019. In una partita segnata dai molti errori commessi da entrambe le squadre, l’Italia non è riuscita a concludere il

Rugby - '6 Nazioni' : Italia-Francia 14-25 : 15.30 Ancora disco rosso per l'Italia che perde al 22.ma gara di fila al 6 Nazioni. All'Olimpico la Francia vince 25-14 Buona partenza azzurra con due punizioni di Allan. Poi, però, c'è la meta di Dupont (trasformata) che porta avanti i francesi. La punizione di Ntamack fissa il primo tempo sul 10-6. Allan va fra i pali a inizio ripresa, ma la meta di Huget ricaccia indietro gli azzurri.Riscossa Italia con la meta di Tebaldi (non trasformata), ...

Rugby - 6 Nazioni. LIVE Italia-Francia 6-10 all'intervallo. : Quinto e ultimo turno del Sei Nazioni. A Roma l'Italia ospita la Francia di Brunel. Al 500° test nella storia del Rugby italiano, dopo 21 sconfitte di fila nel Torneo, gli azzurri cercano la vittoria ...

Rugby - 6 Nazioni. LIVE Italia-Francia 6-0. Due calci di Allan in avvio : Quinto e ultimo turno del Sei Nazioni. A Roma l'Italia ospita la Francia di Brunel. Al 500° test nella storia del Rugby italiano, dopo 21 sconfitte di fila nel Torneo, gli azzurri cercano la vittoria ...

Rugby - 6 Nazioni. LIVE Italia-Francia. A Roma 50.000 per l'ultima del Torneo : Quinto e ultimo turno del Sei Nazioni. A Roma l'Italia ospita la Francia di Brunel. Al 500° test azzurro, dopo 21 sconfitte di fila nel Torneo, gli azzurri cercano la vittoria che eviterebbe il ...

LIVE Italia-Francia Rugby - Sei Nazioni 2019 in DIRETTA : azzurri per sfatare la lunga astinenza da vittoria : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ultimo appuntamento del Sei Nazioni 2019 di rugby per la Nazionale italiana: allo Stadio Olimpico di Roma gli azzurri affrontano la Francia. L’obiettivo è ovviamente quello di sfatare il tabù della vittoria che ancora manca da oltre quattro anni nel Torneo: l’occasione è quella giusta, davanti al pubblico di casa e contro la squadra di Jacques Brunel che, al momento, sembra essere ...

Italia-Francia del Sei Nazioni di Rugby in TV e in streaming : È l'ultima partita del Sei Nazioni 2019 e quindi l'ultima possibilità per l'Italia di tornare alla vittoria: i link per seguirla in diretta

Italia-Francia Rugby - Sei Nazioni oggi (16 marzo) : orario d’inizio e come vederla in tv : Si giocherà interamente oggi, sabato 16 marzo, l’ultima giornata del Sei Nazioni di rugby, che vedrà subito in campo proprio l’Italia, che cercherà la prima vittoria alle ore 13.30 a Roma contro la Francia, mentre alle ore 15.45 la sfida tra Galles ed Irlanda ci dirà se i padroni di casa vinceranno il torneo, altrimenti alle ore 18.00 l’Inghilterra potrebbe cogliere un’occasione insperata battendo la Scozia. Le gare ...