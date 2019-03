Ronaldo-Atletico Madrid | è guerra Il club vuole denunciare CR7

Esultanza irrispettosa - l'Atletico vuole denunciare Ronaldo : Non si placano le polemiche per l'Esultanza di Cristiano Ronaldo , che ha imitato il gesto di cattivo gusto di Diego Simeone al Wanda Metropolitano. L' Atletico Madrid sta preparando l' esposto da ...

Juventus - 'complotto in Champions'. Girano video clamorosi : 'Il gol di Ronaldo all'Atletico non era gol' : La Juventus gode, in Spagna rosicano ancora. E così sul web sta prendendo piede una tesi piuttosto clamorosa: il secondo gol di Cristiano Ronaldo nel 3-0 all' Atletico Madrid non era gol. L'arbitro ...

On Air : Mancio - Balotelli no Quagliarella si. L'Atletico contro Ronaldo : ROMA - Out Balotelli e Belotti , spazio a Immobile e Quagliarella . Il ct della Nazionale Roberto Mancini ha fatto le sue scelte in vista delle qualificazioni di Euro 2020 , che per la prima volta ...

AS : 'Atletico - protesta alla Uefa per far squalificare Ronaldo' : ROMA - La misura è colma, tutto questo non può passare sotto silenzio. Sarebbe questa la reazione, secondo quanto scrive il quotidiano spagnolo AS nella sua edizione online, di tutta la dirigenza dell'...

Cristiano Ronaldo potrebbe rischiare la squalifica per il gestaccio contro l'Atletico Madrid : ... https://www.tuttojuve.com/altre-notizie/gazzetta-per-Ronaldo-al-momento-nessun-rischio-squalifica-462440 https://sport.sky.it/calcio/champions-league/2019/03/15/sorteggi-quarti-champions-league-2019-...

Juve-Atletico Madrid - dalla Spagna : errore della GLT sul gol di Cristiano Ronaldo : TORINO - Il ribaltone firmato Cristiano Ronaldo continua a far discutere in Spagna. Sul web sta circolando un video che dimostrerebbe un clamoroso errore della Goal Line Technology in occasione del ...

Juventus-Atletico - polemiche in Spagna sul secondo gol di Cristiano Ronaldo : Dopo il grandissimo match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, che ha visto la Juventus ribaltare il risultato dell'andata contro l'Atletico Madrid grazie ad una tripletta di Cristiano Ronaldo, il sorteggio dei quarti ha 'regalato' l'Ajax, la prima partita di disputerà il 10 aprile ad Amsterdam, il ritorno il 16 aprile a Torino. Qualora la Juventus dovesse passare il turno, affronterebbe la vincente fra Tottenham e Manchester ...

Champions League – La Juventus pesca l’Ajax - Bonucci svela : “sfida stimolante! Atletico Madrid? Cristiano Ronaldo alieno” : La Juventus pesca l’Ajax per la sfida dei quarti di Champions League: Bonucci la definisce una sfida stimolante e spera di vivere le stesse emozioni provate nel ritorno contro l’Atletico Madrid Quest’oggi la Juventus ha scoperto quale sarà la squadra da affrontare nei quarti di finale di Champions League. Il sorteggio, che nel primo turno aveva regalato un proibitivo Atletico Madrid, questa mattina è stato più benevolo: i ...

VIDEO – Clamoroso dalla Spagna : il gol di Ronaldo in Champions League con l’Atletico Madrid non sarebbe valido : L’impresa è riuscita, oggi i sorteggi per i quarti di finale, dove sarà presente ancora una squadra italiana: la Juventus. Martedì all’Allianz Stadium di Torino un dominio assoluto con il 3-0 all’Atletico Madrid, tutto timbrato dal protagonista Cristiano Ronaldo. dalla Spagna però arrivano delle accuse: il secondo gol di testa del portoghese su assist del connazionale Joao Cancelo non sarebbe valido. La parata di Oblak è ...

Cristiano Ronaldo rischia la squalifica per il gestaccio contro l'Atletico Madrid : Cristiano Ronaldo rischia seriamente di saltare la prima partita valida per i quarti di Champions League. La UEFA infatti, che al momento nega la volontà di aprire indagini ad hoc, potrebbe decidere nei prossimi giorni di mettere in piedi un fascicolo in merito al gestaccio di cui si è reso protagonista il campione portoghese. Ma andiamo con ordine. Durante la partita di coppa tra Atletico Madrid e Juventus al secondo gol dei Colchoneros, Diego ...

Ronaldo a rischio squalifica per l'esultanza in coda a Juve-Atletico : La Juventus, martedì sera all'Allianz Stadium, nell'ottavo di ritorno con l'Atletico Madrid è stata protagonista di una rimonta strepitosa, infatti ha ribaltato il risultato del 2-0 dell'andata vincendo per 3-0. La squadra in toto ha dimostrato grande forza di carattere, ma il trascinatore indiscusso dell'impresa è stato Cristiano Ronaldo, autore della tripletta salvifica. Alla fine dell'entusiasmante partita CR7, rivolgendosi al pubblico ha ...

Cristiano Ronaldo a Evra prima dell Atletico 'In casa li asfaltiamo' : Questo dimostra la confidenza, la rabbia e la determinazione del migliore giocatore al Mondo', Così su Instagram Patick Evra, ex compagno di squadra di Cr7 ai tempi del Manchester United, rende nota ...

Ronaldo su Instagram sicuro di vincere 5 giorni prima del trionfo con l'Atletico : "Li schiacceremo" : L'ex juventino Evra e grande amico di Cr7 svela la chat: "Tranquillo, fratello, 'we smash them': in casa passeremo"

Retroscena Evra-Ronaldo prima di Juve-Atletico - il portoghese : “Li schiacciamo” [FOTO] : Ex Juve e sostenitore dei bianconeri nonché ex compagno di Ronaldo. Evra fa sempre parlare di sé, come dimostrano i diversi video che pubblica nei suoi profili social. Emerge un Retroscena tra il francese e CR7, in merito ad una chat che il terzino ha pubblicato sul suo profilo Instagram qualche ora fa ma risalente a cinque giorni prima di Juve-Atletico. Evra esalta le caratteristiche di Ronaldo, positivo, convinto e determinato, come ...