Roma | Ranieri | ' Non siamo stati una squadra'

Roma - Ranieri : "La Spal è stata squadra - noi no" : La Roma inciampa sull'ostacolo Spal , che costringe i giallorossi ad uno stop pesante nella corsa ad un posto in Champions. Per Claudio Ranieri è arrivato il primo k.o. al suo ritorno sulla panchina ...

La ‘cura’ Ranieri non fa bene alla Roma - giallorossi ko contro la Spal : Perotti su rigore non basta [GALLERY] : La Roma delude ancora, i giallorossi ko in trasferta contro la Spal: un rigore realizzato da Diego Perotti non basta alla formazione di Claudio Ranieri La sconfitta nel derby e l’eliminazione dalla Champions League hanno sancito l’addio di Eusebio Di Francesco alla Roma. La ‘cura’ Claudio Ranieri però non sembra fare meglio ai giallorossi, battuti dalla Spal alla 28ª giornata di Serie A. Dopo la vittoria contro ...

La Spal batte 2-1 la Roma di Ranieri (Champions più lontana) : Prima sconfitta, in due partite, per la Roma di Claudio Ranieri. I giallorossi sono stati battuti 2-1 a Ferrara dalla Spal di Leonardo Semplici. Vantaggio Spallino con Fares nel primo tempo. Poi, nella ripresa, pareggio di Perotti su rigore e sei minuti dopo – ancora su rigore – rete decisiva di Petagna. La Spal ha giocato decisamente meglio nel primo tempo, ottima la partita sugli esterni con Fares e Lazzari; la Roma ha sprecato ...

Roma - Karsdorp : 'Ho caratteristiche offensive. Ranieri? Mi spiace per Di Francesco' : Il terzino della Roma Rick Karsdorp ha presentato la sfida alla SPAL ai microfoni di Sky Sport : 'Ho le mie caratteristiche e giocherò la mia partita, le mie caratteristiche sono offensive. Dovrò fare attenzione alla fase difensiva, se riuscirò a farle bene entrambe sarà un passo ...

Spal-Roma - dalle 18.00 La Diretta Ranieri cerca compattezza e i 3 punti : Si affrontano al Paolo Mazza di Ferrara, nella partita del sabato alle ore 18, SPAL e Roma; è un momento estremamente delicato per i padroni di casa, che dopo la sconfitta della scorsa settimana sul ...

Spal-Roma - le probabili formazioni : Ranieri vara la coppia Dzeko-Schick : SPAL ROMA probabili formazioni – Dopo la vittoria contro l’Empoli la Roma e’ a caccia di altri tre punti che potrebbero essere importantissimi per raggiungere il quarto posto. Domani allo Stadio Paolo Mazza, i giallorossi sfideranno la Spal, nella gara valida per la 28esima giornata della Serie A Tim 2018-2019. Alle ore 18:00 le due […] L'articolo Spal-Roma, le probabili formazioni: Ranieri vara la coppia Dzeko-Schick ...

Roma - Ranieri chiama e i tifosi rispondono : saranno in 2mila a Ferrara : Quando Ranieri chiama, Roma risponde. Così anche domani pomeriggio, a Ferrara, i tifosi giallorossi saranno circa 2mila al seguito della squadra giallorossa. L'appello iniziale del nuovo tecnico ...

Spal-Roma - i convocati di Ranieri : tantissime le assenze nella lista dell’allenatore giallorosso : L’allenatore della Roma recupera Dzeko che ha scontato la squalifica ma deve fare a meno di altri sei giocatori Vigilia di campionato per la Roma, che domani fa visita alla Spal nell’anticipo delle 18. Continua a l’emergenza infermeria per Claudio Ranieri, costretto a dover rinunciare a ben sei calciatori. Recuperato Zaniolo dal problema al polpaccio e rientrato Dzeko dalla squalifica, l’allenatore giallorosso non ...

Ranieri : ''Roma - niente paura''. Zaniolo e Kolarov in dubbio per la Spal : ROMA - In vista delle undici finali che aspettano la sua Roma a caccia di un piazzamento in Champions, Claudio Ranieri dichiara apertamente come intende restaurare una squadra che continua a perdere ...

Ranieri - contro Spal voglio Roma attenta : Roma, 14 MAR - "Ho visto la partita d'andata, e anche altre gare che la Spal ha giocato. Sono molto abili nella costruzione del gioco a trovare sempre la soluzione per prenderti in velocità. ...

Spal-Roma - Ranieri : “Due titolari in dubbio. Schick e Dzeko insieme…” : Il suo esordio, seppur non brillantissimo, ha portato in dote una preziosa vittoria. Preziosa perché si veniva da una settimana travagliata, con l’eliminazione in Champions, l’esonero dell’allenatore e la rescissione col ds. Non era facile ripartire, ma la Roma spera di aver ritrovato la tranquillità con l’arrivo di Ranieri e il successo di lunedì scorso. Ora, l’anticipo in casa della Spal. Ha parlato di ...

