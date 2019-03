Roma | ha malore in bici e muore | addio a Valerio Nobili primario del Bambino Gesù

Roma - ladro acrobata si cala dal tetto - poi finge un malore e aggredisce i Carabinieri : E' stato sorpreso a rubare in un supermercato, il cittadino rumeno, 23enne senza una fissa dimora e con precedenti. Sorpreso dai Carabinieri, il giovane ladro acrobata si dà alla fuga calandosi dal tetto ed è stato raggiunto dalle forze dell'ordine dopo un breve inseguimento. Tuttavia, dopo essere stato arrestato, finge un malore, come ultima carta a disposizione e una volta in ospedale prova a scappare aggredendo i Carabinieri. Il giovane ...

Roma : senzatetto colto da malore soccorso dopo ricerche in pineta : Roma – Dalle prime ore di ieri mattina, i Carabinieri della Stazione Forestale di Ostia, insieme ai colleghi della Stazione dell’Arma territoriale di Ostia, hanno effettuato un capillare rastrellamento all’interno della pineta di Castel Fusano, per individuare un uomo colpito da malore. L’intervento e’ iniziato con la telefonata giunta al 118 di un senzatetto che aveva segnalato di essere stato colpito da un malore ...

Roma : turista francese muore su scalinata Trinità dei Monti dopo malore : Roma – Ha accusato un malore ed e’ morto sulla scalinata di Trinita’ dei Monti. È successo ieri pomeriggio. Vittima un francese di 53 anni. Ad intervenire nell’immediato, sono stati due agenti della Polizia Locale, Gruppo “ex Trevi”, in servizio di controllo a piazza di Spagna. Gli agenti hanno chiamato subito soccorsi. Ambulanza e personale medico giunti sul posto, hanno tentato di rianimare la persona ma ...

Roma - malore in scena per Glauco Mauri al teatro Eliseo : spettacolo interrotto : È durato solo una decina di minuti ieri sera il debutto al teatro Eliseo di Roma de “I Fratelli Karamazov” di Dostoevskij perché nella seconda scena l’attore Glauco Mauri, 89 anni, ha avuto un malore, ha interrotto la sua battuta e ha chiesto la chiusura del sipario, tra lo spavento del pubblico in sala. Poi dopo una breve pausa, è tornato sul palco e ha ripreso a recitare ma, dopo poco, ha di nuovo chiesto che il telo rosso si ...

Roma : Morto per malore passeggero Metro B : Roma – Tragedia nella Capitale. Un operaio di 57 anni e’ Morto questa mattina nella stazione Marconi della linea B della Metro, in seguito a un malore. L’uomo si e’ sentito male mentre si trovava a bordo di un convoglio con alcuni colleghi, i quali, una volta fermato il treno, lo hanno adagiato sulla banchina e hanno provato a fargli il massaggio cardiaco. E’ stato avvertito anche il 118, ma l’uomo e’ ...

Uomini e donne - il cavaliere Romano ha un malore e lascia lo studio | VIDEO : La discussione con la signora Angela si fa molto accesa e Romano ne risente. Ecco che cosa è successo nella puntata di oggi

