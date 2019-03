Rigoletto in parrucca e tacchi pitonati tra baby-prostitute | coca e peluche | lo scandalo

ilfattoquotidiano

(Di sabato 16 marzo 2019)Alla corte del Duca di Mantova la notte è sempre festa: ragazze bendate che aspettano nelle alcove,-escort con i codini, calze e colletti bianchi, pronte per essere spogliate da uomini mascherati. Tutto sotto l’occhio vigile della mezzana, un travestito che troneggia in abito lilla e frustino. Gianmaria Aliverta, regista enfant prodige di VoceAllOpera, dipinge così il suo: un travestito che –a caschetto, chemisier violacea – procaccia le donne per il divertimento del Duca e dei suoi cortigiani. E la sorte ha voluto che la cronaca di queste ore (pure drammatica) rivitalizzasse la modernità di una delle opere più amate di Giuseppe Verdi. Tutto – come è nel dna della compagnia – allestito allo Spazio Teatro 89 di Milano con piccolo budget, grandi intuizioni e cantanti giovanissimi. La missione è quella di portare l’opera a tutti, ...

