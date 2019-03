Rientro Icardi | con Cambiasso si può altrimenti fuori fino a maggio

Inter - Politano chiede il Rientro di Icardi : “Speriamo torni presto” : Inter Politano – Tra le tante polemiche che hanno caratterizzato il “caso Icardi”, arrivano ogni tanto anche delle belle notizie. Una di queste è quella delle parole di Politano nei confronti dell’ex capitano dei neroazzurri. L’ex giocatore del Sassuolo ha speso parole d’affetto nei confronti del numero 9, auspicandosi un suo imminente rientro in campo: […] L'articolo Inter, Politano chiede il rientro di ...

Inter - continua il caso Icardi : il Rientro nel derby ora sarebbe un miraggio : In casa Inter sembra non voler avere mai fine il caso relativo a Mauro Icardi. Sono passate quasi quattro settimane da quando la società nerazzurra ha deciso di togliere la fascia di capitano all'attaccante per affidarla a Samir Handanovic. Da allora Maurito non è più sceso in campo, saltando quattro partite di campionato, tra cui quella di ieri contro la Spal, e le sfide di Europa League. Si è vociferato in questi ultimi giorni di un imminente ...

Positivo l'incontro tra Marotta e l'avvocato di Icardi : si lavora per il Rientro in Coppa o nel derby : l'incontro avvenuto in centro a Milano, non nella sede dell'Inter , tra l'amministratore delegato nerazzurro Giuseppe Marotta e l'avvocato Paolo Nicoletti , legale di Mauro Icardi , ha contribuito ad ...

Inter - nessun Rientro per Icardi : lavora ancora a parte : nessun rientro in gruppo ancora per Mauro Icardi . L'attaccante dell'Inter ha infatti proseguito nel lavoro personalizzato e fisioterapie per il dolore al ginocchio destro, lavorando a parte e non ...

Inter - ore decisive per il Rientro di Icardi : Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport Marotta e l'avvocato Nicoletti per cercare di accelerare il rientro di Mauro Icardi , ma ha senso pensare che già oggi possa essere il giorno della svolta. Per il bene di tutti.

Inter - Icardi si riavvicina ai compagni : adesso sarebbe pronto al Rientro : Potrebbe avviarsi verso la conclusione il caso Mauro Icardi in casa Inter. Il centravanti argentino ieri ha incontrato l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, in compagnia della moglie e agente, Wanda Nara. Un incontro cordiale, come specificato nel comunicato diramato dalla società, che sembra aver portato a quello che tutti si auspicavano. L'attaccante di Rosario, infatti, potrebbe tornare in gruppo già domani ed essere convocato per la ...

Inter-Icardi - prove di disgelo : Rientro più vicino : prove di disgelo in casa Inter. L’incontro di ieri tra Mauro Icardi e l’ad Beppe Marotta, alla presenza anche della moglie-agente Wanda Nara e dell’avvocato Paolo Nicoletti, potrebbe aver rappresentato un primo passo verso il ritorno in squadra dell’ormai ex capitano nerazzurro. L’argentino infatti potrebbe addirittura ritornare ad allenarsi con i compagni domani, verso la […] L'articolo Inter-Icardi, prove di ...

Inter - Keita torna in gruppo : Rientro vicino. Ancora a parte Icardi : Buone notizie per Luciano Spalletti, che se da un lato dovrà Ancora fare a meno di Mauro Icardi senza che si possa prevedere al momento una data per il suo rientro, dall'altro potrà presto tornare a ...

Wanda Nara : “Icardi ha scritto una lettera - sbaglia sempre? E sul Rientro…” : Wanda Nara ICARDI – Le settimane tormentate per Wanda Nara e Mauro Icardi non smettono di cessare e, la moglie-procuratrice dell’attaccante argentino è tornata all’attacco in tv come ogni domenica sera. a Tiki Taka, parlando di Inter, smentisce presunte frizioni tra Ivan Perisic e Icardi: “Non è vero che Perisic è andato da Mauro a lamentarsi delle mie parole, […] L'articolo Wanda Nara: “Icardi ha scritto una ...

Icardi out : il Toro non basta a Spalletti serve il Rientro di Keità : L’Inter può fare a meno di Mauro Icardi a lungo termine, e non pagare pegno nell’inseguimento alla Champions? La domanda è ormai obbligata, ma non ha una risposta semplice. Da una parte ci sono i risultati recenti senza Mauro, quelle 3 vittorie più il polemico 3-3 di Firenze, che danno forza a un gruppo che vuole dimostrare di non dipendere da nessuno.Dall’altro ci sono quella ventina di gol persi per strada: l’argentino in campionato è ...

Mauro Icardi e il rebus sul suo Rientro in campo : La faccia di Handanovic all’ennesima domanda su Icardi nel concitato dopo gara di Firenze, più delle parole stesse, ha inquadrato bene il momento dell’ormai guerra fredda tra l’ex capitano e l’Inter: «Non possiamo parlare ogni volta di questa storia…».Impossibile dargli torto, specie alla luce della beffa appena subita, che ha accorciato ancor di più il distacco delle inseguitrici nella corsa Champions. Anche perché poi la storia in questione ...

Marotta prima di Inter-Rapid : 'Presto ufficialità di Godin. Icardi? Fiducioso nel Rientro' : Marotta, i suoi primi due mesi di Inter "Se mi aspettavo un inizio così difficile? Il mio lavoro comporta di conoscere un mondo in maniera approfondita, ma non mi sono spaventato quando ho accettato ...