Resistenza agli antibiotici | l’Italia ha il primato di decessi #Antibioticoresistenza

(Di sabato 16 marzo 2019)Ogni anno sono 10mila iin Italia per, contro i 33 mila totali in tutta Europa. Questo quanto è emerso da una indagine presentata a Milano nel VII Congresso Internazionale AMIT. Secondo l’ISS in Italia sono le infezioni ospedaliere ad avere grande importanza anche più di altre malattie non infettive. Si riscontrano infatti tra i 450.000 e i 700.000 casi ogni anno su 9 milioni di ricoveri ospedalieri, pari così al 5-8% di pazienti totali.Si prospetta che nel 2050 la principale causa disarà da attribuire alle infezioni batteriche. Proprio per questo il problema dei batteri multi resistenti è ormai attuale e le diverse istituzioni internazionali (WHO, OCSE, CDC, ECDC) hanno sviluppato algoritmi e linee guida di gestione. Dati spaventosi vedendo come queste resistenze stiano facendo aumentare in modo notevole idovuti alle ...

