Blastingnews

(Di sabato 16 marzo 2019) L'sta attraversando un periodo diprofonda che rischia di trasformare questa stagione in un'annata fallimentare. I nerazzurri, dopo essere usciti alla fase a gironi di Champions League ed eliminati ai quarti di finale di coppa Italia, giovedì sono stati eliminati anche agli ottavi di finale di Europa League per mano'Eintracht Francoforte. Ora resta solo la qualificazione in Champions League, altro obiettivo a rischio. L', infatti, è quarta in classifica, ad un punto dal Milan terzo, con il derby in programma domani sera, e a più treRoma quinta. Una situazione figlia anche di quanto successo con Mauroa cui è stata tolta la fascia di capitano un mese fa.I motiviDal casol'è finita in un vortice da cui non sembra riuscire a tirarsene fuori. Il centravanti argentino continua ad allenarsi a parte e il rientro in rosa sembra ...

ArmandoAreniell : Repubblica, le indiscrezioni sulla crisi dell'Inter: lite furibonda tra Icardi e Spalletti - fabriz89 : RT @Geopoliticainfo: ????????Secondo indiscrezioni riportate da Repubblica, l'#Italia potrebbe rimandare la firma sul Memorandum d'Intesa con l… - PatrizioSeman : RT @Geopoliticainfo: ????????Secondo indiscrezioni riportate da Repubblica, l'#Italia potrebbe rimandare la firma sul Memorandum d'Intesa con l… -