Reddito di maternità | 1000 euro al mese per fare la mamma a tempo pieno

Reddito di maternità - mille euro al mese (per 8 anni) per fare la mamma : «Dal quarto figlio in poi diventa un vitalizio» : La proposta si chiama Reddito di maternità e viene dal coordinatore nazionale del Popolo della Famiglia, Mirko De Carli: una proposta di legge di iniziativa popolare, per la...