Razzisti ed estremisti | come Brenton Tarrant | viaggio nel mondo dei suprematisti bianchi

(Di sabato 16 marzo 2019) La recita continua. Macabra, pianificata nei dettagli,lo era stato l'attacco terroristico alle due moschee di Christchurch (49 morti e 48 feriti)., ha utilizzato il tribunale per uno show a uso e consumo deldel quale è parte, per il quale ha agito, spietatamente,un "etnosoldato": ildel suprematismo bianco., il cui indirizzo è stato rintracciato a Andersons Bay a Dunedin, ha fatto la sua comparsa in custodia presso il tribunale distrettuale di Christchurch. In abitida detenuto, mani ammanettate e a piedi nudi, ha sogghignato quando i reporter lo hanno fotografato in aula, affiancato da due agenti di polizia. Lo scrive il New Zealand Herald.è stato rinviato in custodia cautelare, senza ricorrere all'Alta Corte di Christchurch, al 5 aprile.Dopo il suo ingresso in tribunale il 28enne, ha fatto "ok" ...

