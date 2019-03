Range Rover  - Al volante della Evoque D240 S

quattroruote

(Di sabato 16 marzo 2019) Sono un fan delleRover, è inutile girarci troppo attorno, tanto lo scoprireste facilmente. E non è difficile diventarlo. Per esempio, basta guidare la nuovae già, senza avvicinarsi ai prezzi davvero impegnativi delle regine (ma comunque mettendo a budget 40-45 mila euro, il listino lo trovate qui), si può avere molto più che un assaggio delle qualità intrinseche del marchio con tutti i suoi annessi, sintetizzato nel claim Above and Beyond. La nuova Suv compatta, dopo 770.000 esemplari venduti in otto anni, volta pagina e cambia nei fondamentali, si elettrizza, allunga il passo, sposa tecnologie di realtà aumentata mai viste prima. Lho guidata in Grecia, su asfalto e - ovviamente - nei fiumi e nel fango.Tocchi di Velar. Lintenzione stilistica del team guidato da Gerry McGovern, questa volta, non era di ispirarsi a una concept car, ma di evolvere una carrozzeria ...

