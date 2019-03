Raccolta di rifiuti straordinaria per la Protezione Civile di Dego

Ama : domani Raccolta straordinaria rifiuti ingombranti : Saranno coinvolti i municipi pari della Capitale Roma – Domenica 17 marzo a Roma torna la campagna ‘Il tuo quartiere non e’ una discarica’, la raccolta straordinaria gratuita mensile dei rifiuti urbani, ingombranti, elettrici ed elettronici organizzata da Ama insieme al Tgr Lazio. In questo terzo appuntamento del 2019 saranno coinvolti i municipi pari della Capitale. Dalle 8 alle 13 i cittadini avranno a disposizione 15 ...

Maltempo Modica : sospesa Raccolta rifiuti porta a porta : A causa degli ingenti danni causati dall'ondata di Maltempo domani, 25 febbraio, sarà sospesa ogni attività di raccolta porta a porta dei rifiuti a Modica. A comunicarlo è l'Assessore all'ecologia, ...

La sindaca di Roma Virginia Raggi ha revocato l’intero Cda di Ama - l’azienda municipale che si occupa della Raccolta dei rifiuti : La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha firmato un’ordinanza di revoca dell’intero Consiglio d’amministrazione di Ama, l’azienda municipale che si occupa della raccolta dei rifiuti, compreso l’amministratore delegato Lorenzo Bagnacani. La revoca, riporta ANSA, è stata decisa durante una riunione della

Rifiuti organici - Raccolta e impianti sono in aumento : anche se al Sud se ne registra una mancanza cronica : La raccolta di Rifiuti organici in Italia ha raggiunto quota 6,6 milioni di tonnellate, confermandosi la frazione più importante per la differenziata. Solo grazie al riciclo di Rifiuti organici sono stati prodotti nel nostro Paese 2 milioni di tonnellate di compost e 90 milioni di metri cubi di biometano. sono i dati dell’analisi annuale elaborata, sulla base del Rapporto Rifiuti Ispra 2018, dal Consorzio italiano compostatori. Il Cic sottolinea ...

Ama Roma - tra bilanci bloccati e dimissioni in Campidoglio : tutti i nodi della Raccolta rifiuti della Capitale : Piano assunzionale bloccato, stabilità economica incerta e un documento sul futuro strategico dell’azienda ancora chiuso nei cassetti. La crisi dei rifiuti a Roma viaggia di pari passo con le dichiarazioni della sindaca Virginia Raggi che si dice “stufa”, “dalla parte dei cittadini” e pretende “pulizia per le strade”. Ma la guerra politica in Campidoglio, deflagrata con la bocciatura del bilancio di Ama Spa e con le dimissioni dell’assessora ...

Eni : a Taranto carburante autobus e mezzi Raccolta rifiuti con olio fritture (2) : (AdnKronos) - L’accordo prevede anche di mettere in campo azioni finalizzate a favorire e incrementare la raccolta degli oli alimentari usati e di frittura che i cittadini di Taranto consegnano al servizio di raccolta differenziata di AMIU per trasformarli in biocarburante nella bioraffineria Eni di

Eni : a Taranto carburante autobus e mezzi Raccolta rifiuti con olio fritture : Roma, 24 gen. (AdnKronos) - Taranto concretizza l’economia circolare e sperimenta nei mezzi pubblici un nuovo carburante che contribuisce a ridurre le emissioni inquinanti del traffico veicolare. E' stato sottoscritto oggi dal Sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, dal Presidente di Amat (Azienda per l