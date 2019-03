Pronostici J1 League | 17 Marzo 2019 | Consigli Scommesse 4^ Giornata

Pronostici CHAMPIONS LEAGUE/ Quote e scommesse : Barcellona nettamente favorito : PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: Quote e scommesse per le partite di ritorno degli ottavi di finale, previste il 12 e 13 marzo 2019.

Pronostici Europa League - i consigli di CalcioWeb sul passaggio del turno : rischia l’Inter : I Pronostici DI Europa League – Dopo le gare d’andata della scorsa settimana, domani il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Si delineerà così il quadro delle migliori otto di questa competizione e si potranno iniziare ad avere le idee più chiare su chi potrà arrivare in fondo al torneo. Non dovrebbero esserci problemi per Napoli e Chelsea, ma sembrano essere le sole due gare – sorprese permettendo – da ...

Pronostici Europa League - 14 Marzo 2019 : Consigli Scommesse e Pronostici Europa League 14 Marzo 2019.Giovedi 14 Marzo, sarà la volta del ritorno degli ottavi di finale di Europa League dove troviamo Inter e Napoli ancora in piena lotta e con buone possibilità di poter accedere alla fase successiva. Naturalmente tutto ciò, dovranno guadagnarselo sul campo.Pronostico Krasnodar-Valencia 14-03-2019Partita apertissima da ambo le parti con gli spagnoli che nel match di andata hanno vinto ...

Juventus-Atletico Madrid - le quote e i Pronostici del ritorno degli ottavi di Champions League 2019 : tutto pronto allo Juventus Stadium, dove i bianconeri sono chiamati all'impresa per recuperare il ko di Madrid. Grazie alle reti di Giménez e Godín, l'Atletico di Simeone ha vinto 2-0 Al Wanda ...

Pronostici Champions League - 12-13 Marzo 2019 : Consigli Scommesse e Pronostici Champions League 12-13 Marzo 2019.Partita decisiva per la Juventus che domani sera, sarà chiamata in casa a recuperare il secco 2-0 maturato all’andata in casa dell’Atletico Madrid in Champions League. Risultato difficile ma non impossibile, viste le clamorose rimonte della scorsa settimana.Posta in palio molto importante anche per tutte le altre squadre che giocheranno in questi 2 giorni visti i ...

In palio gli ultimi posti per i quarti di finale di Champions League : i Pronostici di William Hill : Luci allo Stadium, dove martedì sera andrà in scena il match che per la formazione di Allegri vale quasi tutta la stagione in corso. La Juventus, infatti, ospita l’Atlético Madrid e, dopo la cocente sconfitta per 2-0 subita fuori casa, deve contrattaccare. I bianconeri inseguono una difficile remuntada contro il solido undici del Cholo, che quest’anno in Europa ha preso solo una sbandata (in casa del Dortmund, contro cui ha perso per 4-0). ...

Pronostici Champions League - i consigli di CalcioWeb sul passaggio del turno : Si chiude tra domani e dopodomani la fase degli ottavi di finale di Champions League. Dopo le quattro gare della scorsa settimana, e i sorprendenti risultati di Madrid e Parigi, c’è attesa per le altre quattro sfide: occhi puntati specie a Torino e Monaco di Baviera. Tutto pronto all’Allianz Stadium, la Juventus è chiamata all’impresa contro l’Atletico Madrid dopo la sconfitta per 2-0 dell’andata. Difficile ...

Pronostici J1 League - 9-10 Marzo 2019 : Consigli Scommesse 3^ Giornata : J1 League: Tutti i Consigli sui Pronostici della 3^ Giornata che si giocherà i giorni 9 e 10 Marzo 2019Dopo gli impegni di metà settimana, divisi tra AFC Champions League e YBC Levain Cup (la coppa di Lega), torna in campo la J1 League per la terza Giornata di campionato.Subito in campo la capolista Nagoya in casa del Gamba Osaka, di scena domenica l’altra prima della classe, il Marinos, che ospita il Kawasaki campione in carica e in cerca di ...

Europa League - i Pronostici di William Hill : impegno più facile per il Napoli : Dopo la due giorni di Champions League, è ora il turno dell’Europa League. Questa sera andranno in scena tutte le gare di andata, tra le quali spiccano quelle che coinvolgono le italiane. Alle 18.55 l’Inter, in crisi dopo la sconfitta di Cagliari per 2 a 1, cerca di trovare motivazione ed energie in Germania contro l’Eintracht Francoforte. Per il primo incontro tra le due squadre i valori sui segni tradizionali sono a favore ...

Quote Champions League - i Pronostici degli ottavi di finale : Borussia Dortmund-Tottenham, martedì 5 marzo, ore 21 Qualificazione a rischio per il Dortmund, impegnato in casa contro il Tottenham per rimontare il 3-0 di Wembley, reti di Son, Vertonghen e Llorente,...

Pronostici Europa League - 7 Marzo 2019 : Consigli Scommesse e Pronostici Europa League 7 Marzo 2019.Giovedi 7 Marzo 2019, l’Europa League scenderà in campo con le partite valevoli per l’andata degli ottavi di finale.Europa League nella quale troviamo solo Inter e Napoli per quanto riguarda le italiane, vista l’eliminazione della Lazio ai danni del Siviglia. Andiamo a leggere tutte le partite Europa League di giornata.Pronostico Dinamo Zagabria-Benfica ...