Problemi di udito per più di un italiano su 10

Salute - Iss : 1 anziano su 5 ha Problemi di udito - oltre la metà è in sovrappeso : Un anziano italiano su 5 ha problemi di udito , oltre meta’ sono sovrappeso , e in pochi seguono un’alimentazione corretta. Sono questi alcuni dei dati presentati oggi su EpiCentro-ISS in previsione della Giornata mondiale dell’ udito (3 marzo 2019) da Passi d’Argento (PdA), il sistema di sorveglianza dedicato alla popolazione anziana che raccoglie informazioni su Salute percepita, fattori di rischio comportamentali e su ...

Trascrizione istantanea e Amplificatore - le app di Google per aiutare chi ha Problemi di udito : Smartphone, tablet e PC hanno cambiato il nostro modo di tenerci in contatto con le persone e di fruire di contenuti. Le videochiamate, le serie TV in streaming e i messaggi vocali sono esempi di comodità hi-tech, di cui però non tutti possono beneficiare. Pensiamo, per esempio, alle persone con problemi di udito. Sono una percentuale rilevante dell’utenza, tenendo conto che secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità entro il ...