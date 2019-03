Prey - Reloaded

eurogamer

(Di sabato 16 marzo 2019) Ci sono generi che "tengono banco" tutti gli anni con uscite multiple anche nel corso dei dodici mesi: i classici sparatutto da consumare alla velocità della luce o quelli multigiocatore online. Per non parlare degli action/platform sdoganati al grande pubblico da Ubisoft con la serie Assassin's Creed. Poi ci sono giochi comeche escono una volta ogni morte di Papa, esattamente come i grandi classici da cui attingono a piene mani: System Shock 2 e Bioshock.Il titolo di Arkane Studios è stato riconosciuto da critica e pubblico come uno dei migliori del 2017, vincendo numerosi premi e riconoscimenti. Normalmente nella nostra rubrica dedicata aici dedichiamo a giochi di lungo respiro che mirano a costruire un valore aggiunto tramite il multiplayer o l'arrivo di DLC.non sembrava far parte di questa categoria, ma il tempo ci ha smentito visto che sono arrivati sia un ...

Eurogamer_it : Un immersive sim da comprare, giocare, ricordare #Prey -