Presidente del Parco? Ora tocca a Costa - Foto - Video

In Algeria c’è stata un’altra enorme protesta contro il Presidente Abdelaziz Bouteflika e i suoi alleati : Venerdì, per la quarta settimana consecutiva, in Algeria si è tenuta una grande protesta contro il presidente 82enne Abdelaziz Bouteflika e i suoi alleati. I manifestanti hanno chiesto le dimissioni di Bouteflika, al potere da vent’anni, e un cambio generale del sistema

La visita del Presidente iraniano in Iraq è un affronto a Trump : Gli statunitensi hanno sottovalutato il modo in cui Teheran ha saputo rafforzare la propria influenza a Baghdad, soprattutto considerando che esiste un grande legame tra i due paesi. Leggi

Fatture false per intascare fondi Ue - indagato il Presidente della commissione bilancio della Regione siciliana : Le Fiamme Gialle hanno perquisito le abitazioni degli indagati , compresa la segreteria politica di Savona, per reperire documentazione relativa ad ulteriori finanziamenti ottenuti.

'L'Italia non può diventare strumento dell'egemonia cinese'. Parla il vicePresidente del Copasir : Roma. Nel 2001 Adolfo Urso, allora viceministro al Commercio estero, era al Wto quando si decise l'ingresso della Cina. "E in passato ho fatto moltissimo per spiegare l'importanza della Cina alle ...

Quanto guadagna Sergio Mattarella : stipendio e redditi del Presidente : Quanto guadagna Sergio Mattarella: stipendio e redditi del Presidente stipendio Sergio Mattarella Vi siete mai chiesti Quanto può guadagnare il Presidente della Repubblica? Probabilmente vi sarete posti almeno una volta questo interrogativo senza poi di fatto riuscire a togliervi questa curiosità. In questo articolo vi forniamo ulteriori dettagli sui guadagni del Presidente della Repubblica. Sergio Mattarella: Quanto guadagna e qual è il suo ...

Taranto. Arrestato Martino Tamburrano Presidente della provincia fino al 2018 : Nell’ambito di un’inchiesta sull’ampliamento di una discarica a Grottaglie sono state arrestate sette persone. I reati contestati sono quelli di corruzione

Tajani elogia Mussolini : 'Ha fatto cose positive'. Bufera sul Presidente del Parlamento europeo : Il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani nella Bufera per il suo elogio a Benito Mussolini. La dichiarazione incriminata durante l'intervista di Giuseppe Cruciani a 'La Zanzara' su Radio 24:...

Taranto - 7 arresti. In manette ex Presidente della Provincia : Sette persone sono state arrestate questa mattina dalla Guardia di Finanza di Taranto nell'abito di un'inchiesta per corruzione in merito all'ampliamento della discarica di Grottaglie. A finire in carcere sono state quattro persone, a partire dall'ex Presidente della Provincia di Taranto Martino Tamburrano, di Forza Italia.Con lui sono finiti dietro le sbarre anche il dirigente della Provincia Lorenzo Natile, l'imprenditore Pasquale Lonoce e il ...

Taranto - “all’ex Presidente della Provincia 5mila euro di mazzette al mese”. Il suo corruttore : ‘Quello è più mafioso di Riina’ : “Per me Martino è più mafioso di Totò Riina. Totò Riina è un coglione rispetto a lui”. Parole forti, fortissime quelle pronunciate Pasquale Lonoce, l’imprenditore del tarantino arrestato insieme all’ex presidente della Provincia di Taranto, Martino Tamburrano, entrambi coinvolti insieme ad altre 5 persone nell’inchiesta “T-Rex” condotta dai finanzieri di Taranto e coordinata dal procuratore aggiunto Maurizio Carbone e dal sostituto ...

A Taranto sono state arrestate sette persone - tra cui l’ex Presidente della provincia - nell’ambito di un’inchiesta sull’ampliamento di una discarica : sette persone sono state arrestate a Taranto, in Puglia, nell’ambito di un’inchiesta sull’ampliamento di una discarica a Grottaglie: i reati contestati sono quelli di corruzione e turbata libertà degli incanti (si definisce “incanto” la vendita pubblica di beni o di appalti

