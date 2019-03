Ischia : Presentata la prima Mappa Bionomica dei fondali dell’Area Marina Protetta “Regno di Nettuno” : “Scoperti ben 24 habitat interessanti grazie all’uso di robot – sub. Utilizzate moderne tecniche GIS ma anche robot subacquei muniti di telecamera ROV. Ecco la La Mappa Bionomica, cioè la cartografia della distribuzione dei diversi tipi di habitat presenti sui fondali marini. Si tratta dell’elemento di base propedeutico per qualsiasi pianificazione o intervento di gestione di un’Area Marina Protetta (AMP). Infatti, è intuitivo capire come non si ...

Luca's day - Presentata la prima edizione della camminata non competitiva in programma il 14 aprile per sensibilizzare alla donazione di ... : UMWEB, Perugia. Si chiama "Luca's day", la prima camminata non competitiva di 4,5 chilometri, promossa dal podista non vendente Luca Aiello "Atleta del Cuore 2019" e aperta a tutti coloro che avranno ...

Salone del Libro di Torino 2019 - Presentata la prima edizione dopo la “guerra” con Milano : Lingua spagnola, omaggi a Primo Levi, Sciascia e alle Marche di Leopardi. È stata presentata la prima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, la prima dopo aver abbattuto la concorrenza di Milano. Rientrati i grandi editori, lo spazio per gli espositori aumenta a oltre 13mila metri quadrati.Continua a leggere

Il Nome della Rosa/Presentata in sala rossa la fiction Rai girata a Perugia in onda da lunedi' 4 marzo. Sabato 2 e domenica 3 anteprima ... : UMWEB, Perugia. E' stata Presentata questa mattina, nel corso di una conferenza stampa tenutasi nella sala rossa di Palazzo dei Priori, la nuova fiction Rai "Il Nome della Rosa", tratta dall'omonimo ...

Il Nome della Rosa : Presentata in anteprima mondiale la Serie evento dal romanzo di Umberto Eco : Il Nome della Rosa è stato venduto in tutto il mondo quando era ancora in fase di realizzazione, e andrà in prima serata sulla BBC , in America lo ha acquistato la AMC ,. Carlo Degli Esposti , uno ...

Il Nome della Rosa : Presentata in anteprima mondiale la Serie evento dal romanzo di Umberto Eco : John Turturro, il regista Giacomo Battiato e parte del cast italiano hanno parlato della Serie TV che andrà in onda in 4 serate su Rai 1 a partire dal 4 marzo.

Brooklyn – Presentata la nuova iconica sneaker di Timberland per la primavera 2019 [GALLERY] : Timberland presenta Brooklyn: la nuova iconica sneaker protagonista della primavera 2019 Leggerezza, velocità e libertà: queste le parole chiave che definiscono il mondo di Brooklyn, l’inedita sneaker Timberland per la primavera 2019 che scrive, già dai primi passi, la storia di un’icona del domani. La prossima stagione esalta la consapevolezza come un “credo” cucito sartorialmente addosso alla figura di un uomo ...

SottoCuoco : l'app Presentata oggi in anteprima a Lecce. Cooking Session con i SottoCuochi della chef Alessandra Civilla : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

LIVE Sport - DIRETTA lunedì 4 febbraio : Presentata la Yamaha di Valentino Rossi - Sofia Goffia nel prima prova in discesa ai Mondiali : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di tutti gli Sport in questo lunedì 4 febbraio ricca di eventi. Fari puntati sugli Sport invernali. Prendono il via da quest’oggi i Mondiali 2019 ad Are (Svezia) di sci alpino e l’Italia punta subito a mettersi in evidenza nella prima prova cronometra della discesa libera femminile dove la nostra Sofia Goggia, appena tornata dal suo infortunio di inizio stagione, vorrà dimostrare di essere ...