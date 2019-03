Pino a C’è posta per te | il messaggio di Barbara d’Urso

Cervello - c’è lo zamPino dell’ippocampo nelle nostre scelte sul futuro : (foto: Getty Images) Tutti i ruoli dell’ippocampo. Questa parte del Cervello associata alla memoria non ci permette solo di ricordare dove abbiamo lasciato la macchina, ma anche di pianificare le nostre azioni prevedendone le conseguenze. La scoperta arriva da un team di ricercatori della New York University (Nyu) che sulla rivista Neuron spiegano come siano riusciti a dimostrare per la prima volta che l’ippocampo è fondamentale per ...

Riccardo Fogli e il gossip sulla moglie - Balestri : “C’è lo zamPino di Corona” : Riccardo Fogli e il presunto tradimento della moglie, Marco Balestri a Mattino 5: “C’è lo zampino di Corona” Dietro il gossip sul presunto tradimento della moglie di Riccardo Fogli ci sarebbe Fabrizio Corona? Questa è la notizia lanciata questa mattina a Mattino 5 da Marco Balestri. Il noto autore si dice certo del fatto che, […] L'articolo Riccardo Fogli e il gossip sulla moglie, Balestri: “C’è lo zampino di ...

Sci alPino - Alex Vinatzer : “C’è la consapevolezza di fare una bella gara”; Giuliano Razzoli : “Me la voglio giocare” : I Mondiali di sci alpino di Are 2019 sono giunti alla propria conclusione. La kermesse iridata è pronta per l’ultima gara del programma, lo slalom maschile, che farà calare il sipario sulla discussa edizione svedese della rassegna iridata. Marcel Hirscher dovrà vedersela contro numerosi rivali per mettersi al collo la medaglia più pregiata nella gara che più ama. La pattuglia dei rivali, tuttavia, sarà notevole. Si parte da Henrik ...

Dietro l’exploit dei gilet gialli sui social c’è lo zamPino della Russia? : Manifestante dei gilet gialli a Parigi. (foto: FRANCOIS GUILLOT/AFP/Getty Images) Stando a una ricerca appena resa pubblica da Alto Data Analytics, una società specializzata nell’analisi dei big data, il movimento dei gilet gialli in Francia è stato influenzato dai media russi (e forse, anche dall’uso di bot e account automatici). Gli studiosi sono arrivati a questi risultati dopo aver esaminato, grazie agli algoritmi, milioni di contenuti ...

Sci alPino - Mondiali juniores 2019 : i convocati dell’Italia. C’è Alex Vinatzer : Tutto pronto per i Mondiali juniores di sci alpino che si terranno in Val di Fassa dal 18 al 27 febbraio: è stata oggi diramata dalla FISI la lista dei convocati dell’Italia per l’appuntamento casalingo, saranno in sedici gli atleti del Bel Paese presenti, il più atteso è ovviamente Alex Vinatzer, già protagonista in Coppa del Mondo. Questi i convocati (otto uomini ed otto donne): Squadra maschile CANINS Matteo 1998 CANZIO Pietro ...

Sci alPino - Mondiali 2019 : Sofia Goggia vuole la medaglia in discesa. Austriache e Stuhec grandi rivali e poi c’è Lindsey Vonn : Dopo una turbolenta discesa maschile, domani tocca alle donne-jet, ma il maltempo rischia di essere ancora protagonista ai Mondiali di Are. Nebbia, neve e vento hanno condizionato particolarmente la gara di oggi rendendola quasi una lotteria ed il forte rischio è quello che anche domani la prova femminile venga alterata da fattori climatici. La possibilità di una discesa sprint e di una gara pazza è davvero elevata. Può, dunque, succedere ...

LIVE Sci alPino - Discesa Mondiali 2019 in DIRETTA : c’è nebbia - partenza ritardata alle 13.30! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa maschile dei Mondiali 2019 di sci alpino ad Are (Svezia). E’ una gara attesissima per l’Italia, che cala l’asso Dominik Paris. Il 29enne altoatesino è reduce dall’oro in superG che lo ha consacrato tra i più grandi azzurri di tutti i tempi. Potrà dunque gareggiare a cuor leggero, vada come vada, e questo potrebbe rivelarsi un vantaggio dal punto di vista mentale ...

Sci alPino - Pagelle SuperG Mondiali 2019 : Dominik Paris - fuoriclasse incoronato. Innerhofer c’è sempre : Oggi si è disputato il SuperG maschile dei Mondiali 2019 di sci alpino, Dominik Paris ha vinto davanti a Clarey e Kriechmayr. Di seguito le Pagelle e i voti degli azzurri e degli atleti che si sono messi maggiormente in luce. Dominik Paris: 10. Ora è davvero diventato grandissimo, un fuoriclasse indiscutibile, un fenomeno nato che si è consacrato definitivamente. Dopo aver vinto tre discese a Kitzbuehel, dopo aver piazzato la doppietta a Bormio, ...

Sci alPino – Oggi il gigante di Maribor : nove azzurre al via - c’è anche Federica Brignone : Alle 10 scatta il gigante di Maribor con nove azzurre al via: Brignone sorteggiata con il numero 6, dal 14 al 16 ci sono Irene Curtoni, Bassino e GOggia nove azzurre al via nel gigante di Maribor che scatta alle 10 (diretta tv Raisport ed Eurosport). La prima a partire sarà Federica Brignone, alla quale il sorteggio ha assegnato il numero 6, subito dopo Ragnild Mowinckel. Dal 14 al 16 ben tre italiane una dietro l’altra: Irene ...

Sci alPino - Coppa del Mondo 2019 - Schladming. Fuochi d’artificio sulla Planai : Noel ci riprova e c’è l’ultimo posto azzurro da assegnare in vista di Are : Quando si accendono le luci sulla Planai di Schladming è sempre festa grande per gli appassionati di sci e in particolare per gli estimatori dello slalom speciale. La difficoltà del pendio austriaco, le decine di migliaia di tifosi che fanno assomigliare la pista ad uno stadio di calcio, i fumogeni ed il tifo fanno della gara serale uno spettacolo pressoché unico nel circo bianco della Coppa del Mondo di sci alpino, là dove la passione supera ...

