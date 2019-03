Pilar Rubio dirà sì a Sergio Ramos | ecco chi è la giornalista spagnola

ilgiornale

(Di sabato 16 marzo 2019)è senza dubbio uno dei difensori più forti in circolazione in Spagna, in Europa e nel mondo. Il 32enne di Camas è cresciuto nelle giovanili del Siviglia e dopo tre anni in prima squadra tra gli andalusi, con cui ha raccolto 50 presenze e tre reti, nell'estate del 2005 è passato al Real Madrid per 25 milioni di euro., in questi suoi 14 anni in blancos, ha vinto tutto con il club più titolato del mondo: quattro campionati, tre Supercoppe di Spagna, due Coppe di Spagna, quattro Champions League, tre Supercoppe Europee e quattro Mondiali per club.Le sue presenze con il Real Madrid sono 602 presenze complessive con 84 reti al suo attivo.ha anche vinto due Europei con la Spagna, nel 2008 e nel 2012, e il Mondiale in Sudafrica nel 2010. Il difensore spagnolo è spesso chiacchierato per il suo atteggiamento in campo dato che avendo una personalità molto forte attira ...

YahooSportsIT : ?? Il madridista non bada a spese! ?? Una colonna sonora da sogno ?? Sarà l'evento dell'anno? - angelnolimits : Ramos-Rubio, coppia rock Gli AC/DC al matrimonio? -