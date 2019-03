«Per curare l' insonnia ho chiesto un consiglio a García Márquez»

Curare l’Alzheimer con luci e suoni? ScoPerto un possibile trattamento non invasivo che elimina le placche dal cervello : Occhi e orecchie potrebbero aiutare le persone a risolvere i danni inflitti al cervello dall’Alzheimer? Solo guardando una luce lampeggiante e ascoltando suoni intermittenti? Un nuovo studio, condotto dai noti neuroscienziati del MIT e pubblicato sulla rivista Cell, offre una promessa allettante. È stato Scoperto, infatti, che quando dei topi modificati per presentare qualità simili a quelle dell’Alzheimer sono stati esposti a luci intermittenti ...

Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 Marzo 2019 : successo entro Maggio Per il Toro - la Vergine deve curare dei malesseri : Molti nati Toro sperano che sia il destino a proporre cambiamenti favorevoli ma in questi giorni bisogna fare un piccolo sforzo ed aprirsi al mondo ; Gemelli . Per quelli che , nati sotto il segno ...

Nelle acque termali di Comano scoPerti ceppi con proprietà antibatteriche : potrebbero curare malattie della pelle : Nell’acqua termale di Comano, in Trentino, sono stati individuati oltre cento ceppi batterici, alcuni dei quali hanno dimostrato proprietà immunomodulanti e antibatteriche in grado di degradare materiali come la cheratina. La scoperta è stata portata a termine grazie ad una ricerca condotta dal Cibio dell’Università di Trento e pubblicata sulla rivista ‘Microbiome‘. I microorganismi scoperti, molti dei quali sconosciuti ...

Tumori : un gruppo di ricercatori ha scoperto le “impronte digitali” da attaccare Per curare la malattia : Un gruppo di ricerca guidato dall’Istituto di Medicina Molecolare Joao Lobo Antunes di Lisbona e pubblicato sulla rivista Plos Computational Biology, ha scoperto una nuova generazione di farmaci contro il cancro. I geni-etichetta associati alle “impronte digitali” dei Tumori potrebbero diventare i bersagli per aggredire esclusivamente le cellule malate. I ricercatori si sono concentrati sui geni responsabili della ...

Uno spray per il naso Per curare la depressione : Una vera e propria novità in campo farmaceutico: uno spray per il naso per combattere la depressione. Questo nuovo prodotto da poco immesso nel mercato americano ha una formula particolare ed è dedicato a chi non è riuscito a combattere il malessere della depressione con le altre terapie, più convenzionali. La base del farmaco è la Esketamina e il suo obiettivo è quello di indurre un’azione benefica nel modo più rapido possibile. Questo ...

Otto marzo : Zervino - Umofc - - 'le donne portatrici di speranza' Per curare le piaghe aperte del mondo : ... famiglie senza tetto, senza terra, senza istruzione, senza cibo e senza lavoro, quando la scienza e la tecnologia applicate ad un'ecologia integrale ci permetterebbero di vivere fraternamente e di ...

Oggi in edicola : Caffaro - 5 scenari Per curare i campi al Pcb : Per gli spettacoli, sul GdB scaricabile anche in formato digitale , Paolo Gorini e Marco Danesi, il Duo Ebano , venerdì 8 nel Ridotto, che si confessa: «Torniamo con un misto di felicità e di ...

Foreo e la Active Beauty – I trucchi Per curare la pelle anche in palestra [GALLERY] : Active Beauty, quando la pelle… va in palestra! I Beauty tips di Foreo per un viso perfetto prima e dopo l’allenamento fisico Una lunga giornata di lavoro volge al termine e, stancamente, ti dirigi verso la palestra senza voglia né tempo di pensare a struccarti… Sei proprio sicura? Una breve riflessione su quello che accade alla pelle durante l’allenamento fisico potrebbe far cambiare idea anche alle più ...

Blutec - Di Maio vede sindaci e sindacati : “Pronto emendamento Per assicurare sei mesi di ammortizzatori sociali” : Un emendamento al Decretone in esame al Senato “per assicurare sei mesi di ammortizzatori sociali“. È l’annuncio che il vicepremier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio porta con sé al tavolo al Comune di Termini Imerese con sindaci e sindacati sulla Blutec. Il timore di una mancata proroga della cassa integrazione, scaduta il 31 dicembre scorso, aveva portato le tute blu dello stabilimento ex Fiat a organizzare giorni di ...

“Salviamo Patrick” - l’appello Per curare il 40enne malato di cancro. Rispondono anche Meneghin e Sangiorgi : Dai giganti del basket come Dino Meneghin, fino all’icona della Virtus Bologna Roberto Brunamonti, Carlton Myers e ‘Picchio’ Abbio. Ma anche volti del mondo della musica e dello spettacolo, come Alessandro Bergonzoni, Francesco Montanari, Giuliano Sangiorgi e Gigi D’Alessio. Sono alcuni dei nomi che hanno contribuito alla campagna di crowdfunding per salvare Patrick Majda, 40enne bolognese malato di cancro per il quale è ...

Genitori arrestati - Renzi : "Non grido al complotto - capolavoro mediatico Per oscurare il caso Diciotti" : "Non riusciranno a farmi parlar male dell'Italia, non riusciranno a farmi parlar male dei giudici. Chi vuole il mio fallo di reazione, non lo avrà": così l'ex premier all'indomani dell'arresto ai domiciliari dei Genitori

Genitori ai domiciliari : Renzi : "Non grido al complotto - capolavoro mediatico Per oscurare il caso Diciotti" : "Non riusciranno a farmi parlar male dell'Italia, non riusciranno a farmi parlar male dei giudici. Chi vuole il mio fallo di reazione, non lo avrà": così l'ex premier all'indomani dell'arresto ai domiciliari dei Genitori

Chili di troppo & salute : una nuova scoperta apre importanti strade Per curare diabete e malattie cardiache : Il Dna decide dove si distribuiscono i Chili di troppo nell’organismo. A giungere a questa straordinaria scoperta pubblicata sulla rivista Nature Genetics dal consorzio internazionale Giant, che riunisce 275 ricercatori, e promette di offrire una nuova arma alla lotta contro l’obesità e alle malattie collegate, come quelle cardiache e il diabete. Coordinato dall’epidemiologo Kari North, dell’americana University of ...

Lazio - mezza squadra vola in Serbia Per curare gli infortuni : C'è una Lazio che gioca a Genova, un'altra invece pare sia volata in Serbia a farsi curare. A Formello si è visto solo Parolo ieri dei nove calciatori 'scalettati' per i vari protocolli riabilitativi ...