Penultimo appuntamento a teatro con il Piedicavallo Theatre Festival | è il turno di

Vela – l Campionato Invernale del Golfo di Napoli : nel Penultimo appuntamento in palio la Coppa de Pinedo : penultimo appuntamento con il Campionato Invernale del Golfo di Napoli: in palio la Coppa de Pinedo Domenica 10 marzo le imbarcazioni iscritte al 48° Campionato Invernale di Vela d’altura del Golfo di Napoli torneranno in mare per disputare la penultima prova della stagione, organizzata dallo Sport Velico Marina Militare e dalla Sezione Velica dell’Accademia Aeronautica. In palio, la Coppa De Pinedo, intitolata al pioniere ...

Ora o Mai Più Penultimo appuntamento in attesa della finale : Ultime battute prima del gran finale per “Ora o Mai Più”, lo show musicale di Rai1 con cui Amadeus offre una seconda chance per tornare alla ribalta ad otto cantanti dal successo smarrito. E come in ogni partita che si rispetti, quando manca poco al fischio finale, ecco che arriva l’imprevisto: per la penultima serata di sabato 23 febbraio alle 21.25 su Rai1 gli otto concorrenti, oltre ad esibirsi con i rispettivi Maestri, ...

Penultimo appuntamento con le audizioni #IGT su Sky Uno e TV8 : Penultimo appuntamento con le audizioni di Italia’s Got Talent – il talent show prodotto da Fremantle – in onda su TV8 in prima tv assoluta venerdì 22 febbraio alle 21.15. Claudio Bisio, Federica Pellegrini, Frank Matano e Mara Maionchi continuano la ricerca degli ultimi talenti che meritano un posto in semifinale. E si...