Pato | è finita l’avventura in Cina | possibile ritorno in Italia?

(Di sabato 16 marzo 2019) Dopo due anni èl’avventura indi Alexandre. L’attaccante brasiliano ha rescisso il contratto che lo legava al Tianjin Tianhai. Addio che sembrava nell’aria nell’ultimo periodo ma che adesso è diventato ufficiale.L’ex Milan ora è libero, facile quindi che inizino a scatenarsi le idee su possibili future destinazioni. Il Brasile potrebbe essere una di queste, ma non è da escludere totalmente la pista Serie A, visti i precedenti nel campionatono e le belle parole spese in passato daverso il nostro campionato. A gennaio, si parlava di un interesse del Milan nei suoi confronti per il dopo Higuain, ma è arrivato poi Piatek.Resta comunque difficile la pista del massimo torneono, soprattutto per la condizione fisica del calciatore, ma il calciomercato – specie quello estivo – ha ormai abituato a colpi di ...

