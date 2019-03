Pathway mostra il suo stile avventuroso all' Indiana Jones in un nuovo video gameplay

eurogamer

(Di sabato 16 marzo 2019) Se siete in cerca d'avventura,nel suopresenta delle interessanti sequenze di gioco ispirate proprio a, riporta Eurogamer.Come possiamo vedere, nel filmato di gioco possiamo notare l'esperienza realizzata da Robotality sia fortemente ispirata a personaggi quali il già citato, ma anche classici romanzi di avventura pulp.ci piazza a capo di una squadra di coraggiosi esploratori che andrà all'avventura attraverso una mappa generata proceduralmente. Le avventure sono modellate in base alla campagna che scegliamo, e sono in tutto 5. Non mancheranno zombie, nazisti, e altro ancora.è atteso su PC entro la fine dell'anno.Leggi altro...

