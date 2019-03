Pasta all’amatriciana con le cozze

cosacucino.myblog

(Di sabato 16 marzo 2019)all’amatriciana con leIngredienti: 320 g di, tipo bucatini 1 kg di400 g di passata di pomodoro 2 cipollotti 50 g di guanciale o pancetta vino bianco zucchero pecorino romano grattugiato peperoncino in polvere olio extravergine di oliva salePreparazione1 Fai aprire le. Lava e spazzola con una paglietta lesotto un getto di acqua fredda corrente ed elimina il bisso (il gruppo di filamenti che fuoriesce dalla conchiglia). Metti sul fuoco una casseruola. Quando è ben calda aggiungi lee, subito dopo, 1/2 bicchiere di vino bianco. Chiudi con il coperchio. Quando leiniziano ad aprirsi, aggiungi 2 cucchiai di olio extravergine. Chiudi ancora con il coperchio e cuoci ancora per 1-2 minuti. Sgocciolale con un mestolo forato, elimina la valva priva del mollusco e trasferisci le altre in una ciotola. Filtra l’acqua di cottura ...

