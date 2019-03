Parigi-Nizza oggi 16 marzo | settima tappa Nizza-Col di Turini | percorso e favoriti

Parigi-Nizza - Diego Ulissi costretto al ritiro dopo la sesta tappa : Diego Ulissi si ritira dopo la sesta tappa dall’edizione 2019 della Parigi-Nizza:problemi gastrointestinali per il ciclista della UAE Team Emirates Diego Ulissi è stato costretto al ritiro dopo la sesta tappa della Parigi-Nizza 2019. La corsa a tappe francese finisce qui per il corridore della UAE Team Emirates a causa di problemi gastrointestinali. La notizia è stata resa nota dal team emiratino con un comunicato stampa ...

Parigi-Nizza 2019 : Sam Bennett beffa Arnaud Démare e si aggiudica la sesta tappa! Matteo Trentin terzo nella volata ristretta : Sam Bennett è il vincitore della sesta tappa della Parigi-Nizza 2019. nella volata ristretta che ha deciso la frazione odierna, 176.5 km con partenza da Peynier ed arrivo a Brignoles, l’irlandese della BORA-hansgrohe ha preceduto grazie ad uno spunto negli ultimi metri il francese Arnaud Demare (Groupama-FDJ) e l’italiano Matteo Trentin (Mitchelton-Scott). Le tre salite di giornata, collocate nella seconda parte del tracciato, hanno ...

Parigi-Nizza 2019 - splendido bis di Bennett! Sua la volata di Ville Brignoles - Kwiatkowski ancora leader : Sam Bennett cala il bis alla Parigi-Nizza 2019: splendida vittoria in volata nella sesta tappa della corsa francese per il corridore della Bora E’ terminata la sesta tappa della Parigi-Nizza: il primo a tagliare il traguardo di Ville Brignoles è stato un ottimo Sam Bennett. Il corridore della Bora Hansgrohe ha battuto Demare, conquistando così il suo secondo trionfo in questa edizione della corsa francese. Un fantastico successo in ...

Parigi-Nizza 2019 - sesta tappa amara per Bakelants e Valls : brutta caduta a circa 10 km dal traguardo [VIDEO] : brutta caduta nel gruppone nella sesta tappa della Parigi Nizza 2019: Bakelants e Valls rovinosamente a terra Non mancano mai le cadute quando si ha a che fare col ciclismo: nella sesta tappa della Parigi Nizza, a poco più di 10 km dal traguardo, un brutto incidente ha mandato a terra due corridori. Nel tragitto di 176,5 km che i ciclisti hanno affrontato per arrivare da Peynier e Ville Brignoles, qualcosa è andato storto e Jan Bakelants e ...

Favoriti Parigi-Nizza 2019 - quote e pronostico. L'albo d'oro : Dal 2002 la competizione viene organizzata dall' Amaury Sport Organisation, la società che gestisce il Tour de France. Nonostante il nome, la corsa non sempre inizia a Parigi, ma spesso parte da ...

Favoriti Parigi-Nizza 2019 - quote e pronostico. L’albo d’oro : Favoriti Parigi-Nizza 2019, quote e pronostico. L’albo d’oro La Parigi-Nizza è una corsa a tappe maschile di ciclismo su strada che si svolge ogni Marzo tra Parigi e Nizza. E’ conosciuta anche come “Corsa del Sole”, per via del miglioramento meteorologico che solitamente accompagna la corsa nel passaggio dal nord al sud della Francia. Dal 2005 al 2007 ha fatto parte del calendario dell’ UCI ProTour, mentre ...

Parigi-Nizza oggi (15 marzo) - sesta tappa Peynier-Brignoles : percorso e favoriti. Programma - orari e tv : La sesta frazione della Parigi-Nizza 2019, corsa a tappe del calendario ciclistico internazionale in corso in Francia questa settimana, costituisce il primo elemento di un trittico conclusivo decisamente impegnativo e sicuramente determinante in ottica classifica generale. Il favorito per il successo finale rimane il polacco Michal Kwiatkowski (Sky), ma lo spagnolo Luis Leon Sanchez (Astana) e il colombiano Nairo Quintana (Movistar) non sono ...

Classifica Parigi-Nizza 2019 : Michal Kwiatkowski resta al comando : Dopo la cronometro individuale di Barbentane, Michal Kwiatkowski resta al comando della Classifica generale della Parigi-Nizza. Il corridore polacco del Team Sky con il terzo posto odierno rafforza la leadership e ora ha 19” di vantaggio su Egan Bernal e 28” su Luis León Sánchez, Di seguito la Classifica generale della Parigi-Nizza 2019 al termine della quinta tappa. Classifica Parigi-Nizza 2019: 1 Kwiatkowski Michal Team Sky 10 17:23:00 2 ...

Parigi-Nizza 2019 : Simon Yates senza rivali nella crono di Barbentane. Kwiatkowski si mantiene leader : In una cronometro individuale fortemente segnata del vento, Simon Yates (Mitchelton-Scott) domina letteralmente la decisiva prova contro il tempo di Barbentane alla Parigi-Nizza 2019. Favorito dalle condizioni meteorologiche peggiorate notevolmente dopo il suo arrivo, il britannico stacca di 7″ il venticinquenne della Katusha Alpecin Nils Politt. Al terzo posto il leader della Corsa del sole Michal Kwiatkowski (Team Sky), che dopo una ...

Parigi-Nizza - Simon Yates vince la quinta tappa : Kwiatkowski chiude terzo e difende la maglia da leader : Il corridore della Mitchelton-Scott si prende la crono odierna, piazzandosi davanti a Nils Politt e Michal Kwiatkowski La quinta tappa della Parigi-Nizza se la prende Simon Yates, che domina la crono di Barbentane facendo segnare il miglior tempo di giornata. Il corridore della Mitchelton-Scott completa in 30’26” i 25,5 chilometri, precedendo di sette secondi Nils Politt della Katusha-Alpecin. terzo posto invece per Michal ...

LIVE Parigi-Nizza 2019 - Quinta tappa in DIRETTA : 14 marzo - cronometro individuale fondamentale per la classifica : Prenderà il via quest’oggi la Quinta tappa della Parigi-Nizza 2019: una cronometro adatta agli specialità, con la salita verso l’Abbaye de Saint-Michel de Frigolet (1 km al 4.2%) che potrebbe rendere più incerta la lotta per il successo. Il favorito di giornata è sicuramente il polacco della Sky Michal Kwiatkowski, già in testa alla classifica generale e che proverà a sfruttare le sue doti nelle corse contro il tempo per guadagnare altro ...

Parigi-Nizza oggi (14 marzo) - quinta tappa Barbentane-Barbentane : percorso e favoriti. Programma - orari e tv : Dopo le prime salite affrontate nella giornata di ieri, prosegue con una tappa fondamentale per l’esito finale la Parigi-Nizza 2019, corsa ciclistica di livello internazionale che si svolge sulle strade francesi. La quinta frazione sarà infatti una cronometro individuale di 25.5 km con partenza e arrivo a Barbentane che potrebbe risultare determinante in ottica classifica generale. Il percorso si presenta sicuramente adatto agli ...

Parigi-Nizza 2019 : Magnus Cort Nielsen si aggiudica la quarta tappa! Terzo posto per Giulio Ciccone - Kwiatkowski nuovo leader : Una frazione avvincente e ricca di colpi di scena quella andata in scena oggi per la quarta tappa della Parigi-Nizza 2019. Gli attaccanti di giornata sono riusciti a sorprendere il gruppo conservando un minimo margine sull’arrivo di Pélussin, collocato a 212 km di distanza dalla partenza di Vichy, e il danese Magnus Cort Nielsen (Astana) ha conquistato la vittoria regolando i compagni di fuga con un attacco fulminante nell’ultimo ...