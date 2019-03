Parigi | i gilet gialli ancora in strada | Negozi saccheggiati e scontri con la ...

Parigi - gilet gialli di nuovo in piazza : scontri con la polizia - palazzi incendiati e negozi saccheggiati : Situazione complicata per l’ordine pubblico a Parigi per il 18esimo sabato di protesta organizzato dai “gilet gialli” contro le politiche del governo in Francia: alcuni manifestanti, che hanno preso parte alla manifestazione, hanno saccheggiato alcuni negozi sugli Champs-Elyse’es. La polizia ha risposto con lanci di gas lacrimogeni, idranti e con p...

Le nuove proteste dei “gilet gialli” a Parigi : Le foto degli scontri tra polizia e manifestanti: il ministro dell'Interno francese ha dato l'ordine di rispondere con la «massima fermezza»

Gilet gialli - torna il caos a Parigi Palazzo in fiamme - 11 feriti : Alcuni manifestanti, che hanno preso parte alla protesta dei 'Gilet gialli' a Parigi, stanno saccheggiando alcuni negozi sugli Champs-Elyse'es. La polizia ha risposto con lanci di gas lacrimogeni e con proiettili di gomma. Secondo un primo bilancio comunicato dalla prefettura, sono state fermate 20 persone. Di tratta del XVIII sabato di protesta organizzato dai 'Gilet gialli'contro le politiche del governo in Francia. ...

Gilet gialli - guerriglia a Parigi : palazzo in fiamme | Scontri con polizia - negozi saccheggiati | Live : Diversi manifestanti hanno saccheggiato alcuni negozi sugli Champs-Elysees, tra cui il celebre ristorante di lusso Fouquet's, completamente devastato all'interno

Gilet gialli in piazza a Parigi - è guerriglia : negozi saccheggiati e palazzo in fiamme : Diversi manifestanti scesi in piazza per il grande corteo in programma oggi hanno saccheggiato alcuni negozi e locali sugli Champs-Elysees, tra cui banche e un celebre ristorante di lusso. Alcuni locali sono stati dati alle fiamme e si registrano diversi feriti. Violenti scontri anche con la polizia che ha effettuato una quarantina di fermi.Continua a leggere

Gilet gialli - guerriglia a Parigi : palazzo in fiamme | Scontri con polizia - negozi saccheggiati | Live : Diversi manifestanti hanno saccheggiato alcuni negozi sugli Champs-Elysees, tra cui il celebre ristorante di lusso Fouquet's, completamente devastato all'interno

Parigi - gilet gialli di nuovo in piazza : scontri con la polizia e negozi saccheggiati : Situazione complicata per l’ordine pubblico a Parigi per il 18esimo sabato di protesta organizzato dai “gilet gialli” contro le politiche del governo in Francia: alcuni manifestanti, che hanno preso parte alla manifestazione, hanno saccheggiato alcuni negozi sugli Champs-Elyse’es. La polizia ha risposto con lanci di gas lacrimogeni, idranti e con p...

Gilet gialli - violente proteste a Parigi : scontri con la polizia e molti negozi saccheggiati | Live : Diversi manifestanti hanno saccheggiato alcuni negozi sugli Champs-Elysees, tra cui il celebre ristorante di lusso Fouquet's, completamente devastato all'interno

Gilet gialli - violenze e rivolta su Parigi. Gruppi di black bloc in azione. Negozi saccheggiati - una sessantina di arresti : Tornano in azione i Gilet gialli e tentano di mettere sotto scacco Parigi, la protesta degli attivisti degenera per l’azione dei black bloc. Nel 18esimo sabato di manifestazioni contro le politiche del governo Macron si registrano contri sin dalla mattina sugli Champs-Elyseés: dopo le ultime settimane di calma e di cortei con numeri ridotti, la situazione si ripropone critica forse come non mai. Nel primo pomeriggio si ...

Gilet gialli : scontri e saccheggi a Parigi. Respinto gruppo verso Eliseo - FOTO E VIDEO : Gilet gialli :partenza infuocata per il diciottesimo atto della protesta. un'inversione di tendenza netta dopo settimane di calma e di manifestazioni con poche centinaia di persone. Gilet gialli, ...

Parigi - i gilet gialli devastano gli Champs Elysées Tv|Video Saccheggi e fiamme : le foto : 18esimo sabato di proteste: durante la manifestazione sono stati attaccati l’Arco di Trionfo ma anche il ristorante di lusso Fouquet’s e il negozio di Hugo Boss

Gilet gialli - mai così violenti : guerriglia a Parigi - negozi saccheggiati : Il 18esimo sabato di mobilitazione dei 'Gilet gialli' si trasforma in un saccheggio: sugli Champs-Elysées in azione casseur...

Parigi - tornano i gilet gialli : saccheggi e devastazioni Live L’assalto all’Arco di Trionfo e al ristorante di lusso Le foto : Nuova manifestazione del movimento di protesta: il celebre ristorante di lusso Fouquet’s è stato preso d’assalto

Parigi - tornano i gilet gialli : saccheggi e devastazioni per contestare Macron Diretta : Nuova manifestazione del movimento di protesta: il celebre ristorante di lusso Fouquet’s è stato preso d’assalto