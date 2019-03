Parigi | altro sabato di violente proteste dei gilet gialli | negozi saccheggiati e scontri ...

blogo

(Di sabato 16 marzo 2019) ...

CoenCoen3 : RT @stefanoesposito: #Parigi devastata da #GiletsJaune che non sono altro che teppaglia nera. #iostoconmacron e con la democrazia francese. - EsterP8 : RT @carladiveroli: Grazie a #LuigiDiMaio per la brutta figura cosmica che ha fatto fare al nostro Paese. Se non altro #DiBattista si è sile… - Tino44588447 : RT @stefanoesposito: #Parigi devastata da #GiletsJaune che non sono altro che teppaglia nera. #iostoconmacron e con la democrazia francese. -