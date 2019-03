Papa,serve lavoro equamente retribuito

Nell'udienza alla Confcooperative, ilparla die invita ad essere solidali e equi. "E' solidarietà impegnarsi per darea tutti; permettere a contadini resi più fragili dal mercato di far parte di una comunità che li rafforza e li sostiene, a un pescatore solitario di entrare in un gruppo di colleghi, a un facchino di essere dentro una squadra e così via. In questo modo, cooperare diventa uno stile di vita", ha dettoFrancesco(Di sabato 16 marzo 2019)

William_Fly : @sempreciro Almeno Topo2 é stato sincero: 'secondo me non serve a nulla però ci vado lo stesso perché c'è anche la… - fmarchiorizana : Concordo ... Papa Francesco boccia l'idea del reddito di cittadinanza: «Serve lavoro per tutti e non forme di assis… - cavalierenero15 : @anessayonman @claudioerpiu @chiossimanuela2 quello che serve oggi è un sentimento nazionalista che non è nelle cor… -