Papa | impegnarsi per dare lavoro equamente retribuito a tutti

rainews

(Di sabato 16 marzo 2019) Un ruolo centrale, nei progetti cooperativi, lo devono avere le donne, perchè sono soprattutto loro che "nel mondo globale portano il peso della povertà materiale, dell'esclusione sociale e dell'...

f_gasparroni : Papa: impegnarsi per lavoro equamente retribuito a tutti - Oltretevere - - ottovanz : RT @agensir: #Papa a Confederazione delle Cooperative Italiane: è solidarietà impegnarsi per dare lavoro equamente retribuito a tutti https… - stecca81 : RT @agensir: #Papa a Confederazione delle Cooperative Italiane: è solidarietà impegnarsi per dare lavoro equamente retribuito a tutti https… -