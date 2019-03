Pallavolo – Serie A1 Maschile | la Revivre Axopower Milano fa visita al Vibo per blindare

sportfair

(Di sabato 16 marzo 2019) Penultima di regular season per, in Calabria si cercano i tre punti peril quinto posto Vigilia della penultima giornata della regular season per lache domani sera, alle ore 18.00, scende in campo in terra calabrese per sfidare i padroni di casa della Tonno Callipo CalabriaValentia. Si avvicina alla fine la stagione regolare con i ragazzi di coach Giani in piena corsa per conquistarsi il quarto posto in lotta con Modena, che attualmente distanzia gli ambrosiani di due lunghezze.È la trasferta più lunga del campionato per la Powervolley che, dopo due sconfitte consecutive che hanno interrotto l’immacolato cammino del girone di ritorno (nove vittorie prima degli stop con Trento e Civitanova), è chiamata a tornare al successo che metterebbe la parola fine sulla certezza del quinto posto (migliorando così già la stagione precedente, ...

aleguiducci : Pallavolo Tarquinia: stasera dopo il match di serie di un momento in ricordo di Gianfranco Guiducci e Fabio Di Dome… - lextraweb : Pallavolo Tarquinia: stasera dopo il match di serie di un momento in ricordo di Gianfranco Guiducci e Fabio Di Dome… - tusciaweb : Sport - Pallavolo - Undicesima di ritorno della serie A2 Credem Banca domani con i padroni di casa in campo alle 16 -