Padova | la vita in appartamento da soli dei ragazzi Down | «Casa | lavoro | amici È una

Volley - Superlega 2019. 24ma giornata : Perugia e Civitanova non perdono colpi : respinti gli assalti di Padova e Milano : Sabato di anticipi in Superlega e sabato di anticipi di play-off perchè erano in campo quattro delle otto squadre che, a breve, si troveranno a giocare le sfide decisive per l’assegnazione dello scudetto. Una vera prova di forza quella della Sir Safety Perugia nella sfida casalinga contro Padova, vinta 3-0, mentre la Lube Civitanova si toglie dagli impicci contro la solita coriacea Revivre Axopower Milano e vince 3-1 il big match della ...

Volley : Superlega - Perugia-Padova e Civitanova-Milano anticipano a sabato : ROMA- Terz'ultimo atto della Regular Season. La capolista Perugia, impegnata con Padova nell'anticipo RAI, vuole resistere agli assalti di Trento, che ospita Ravenna, e di Civitanova, che accoglie ...

Padova - imprenditore si toglie la vita nella sua azienda : si è impiccato : Un brutto dramma si è verificato questa mattina in provincia di Padova, precisamente in un'azienda di Vigonza, dove un uomo di 57 anni è stato trovato senza vita all'interno della struttura che ospitava la sua attività. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, l'uomo si sarebbe impiccato. Inutili i soccorsi, all'arrivo dei sanitari per lui non c'era più niente da fare. Secondo il sito Padovaoggi.it, a ritrovare il corpo esanime della ...

Padova - giovane atleta di 16 anni ritrovato senza vita nel suo letto : forse morte naturale : Oggi, mercoledì 20 febbraio, a Padova, un ragazzo di 16 anni, David Cittarella, giovane atleta del settore giovanile delle Fiamme Oro e promessa del giavellotto azzurro è stato ritrovato senza vita nel suo letto. A fare la terribile scoperta è stato suo padre, allarmato poiché il ragazzo non si era ancora alzato per andare a scuola. Il giovane frequentava, infatti, l’Istituto Tecnico Marconi di Padova. Sul posto sono intervenuti immediatamente i ...

Mondo dell’atletica sotto shock – Tragedia a Padova : 16enne talento azzurro del giavellotto trovato senza vita : Addio a David Cittarella: il 16enne talento azzurro del lancio del giavellotto trovato senza vita dal padre questa mattina a Padova Ancora una terribile Tragedia nel Mondo dello sport: una giovane promessa azzurra dell’atletica è stata trovata senza vita oggi dal padre. Stiamo parlando del sedicenne David Cittarella, giavellottista delle Fiamme Oro Padova, che è stato trovato dal padre senza vita nella sua camera da letto questa ...

Padova - dopo lite con la moglie figlio di boss pentito si toglie la vita - in casa 104 armi : E' finita tragicamente la vita di Giuseppe Siino, figlio 47enne di Angelo, boss dei 'Corleonesi', poi pentito per diventare uno dei più rilevanti collaboratori di giustizia. Ma questa storia 'maledetta' non avrebbe nulla a che fare con fatti di cosche e criminalità organizzata. Il figlio del boss si è suicidato sabato nella sua abitazione in provincia di Padova con un colpo di pistola dopo una lite con la moglie. Nessuna storia di mafia dunque: ...