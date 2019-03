Oroscopo d’inizio settimana Paolo Fox per la festa del papà | 19 marzo

lanostratv

(Di sabato 16 marzo 2019)Fox,192019: previsioni dei giorni attorno alladi San Giuseppe La nuovasi aprirà con ladel2019, che cadrà martedì 19, giorno per il qualeFox ha reso note le sue previsioni dell’sulle pagine di DiPiùTv (in realtà sulla rivista, come sempre, l’astrologo ha parlato in modo generale di tutti i giorni dellaentrante: noi in questo articolo riportiamo, per ovvie ragioni, solo alcune piccole informazioni relative, appunto, alle previsioni diFox dell’del 19e dei giorni precedenti e successivi). Ladelquest’anno vedrà per la Vergine la Luna nel segno, che nella vita di coppia porterà consiglio. Subito dopo la giornata del 19(quindi mercoledì) il Sole nel segno dell’Ariete porterà qualche progetto di lavoro in più.Fox: ...