Olimpiadi 2026 | Giorgetti | ' Fondi? Prima arrivino i Giochi'

“Non è detto che lo stato finanzi le Olimpiadi del 2026” - ci dice Valente : Roma. “Un miliardo di benefici dalle Olimpiadi? Ma dove li ha presi, Salvini, questi numeri?”. Strabuzza gli occhi, Simone Valente, mentre attraversa il Transatlantico col passo lungo e l’aria trafelata. “La situazione è in continua evoluzione. Proprio ora sto andando a parlarne con Giorgetti”, dice

Olimpiadi 2026 - Salvini : 'Il governo dovrà trovare i fondi' : 'Sono straconvinto che le Olimpiadi del 2026 saranno un'occasione eccezionale, una vetrina per le incredibili bellezze italiane e lombarde. Per quel che riguarda l'impegno del governo, penso che ...

Olimpiadi Milano-Cortina 2026 - Malagò è certo : “sarà ballottaggio con Stoccolma sino all’ultimo” : Milano-Cortina 2026, una candidatura molto forte da parte del Coni che crede fermamente di poter avere la meglio su Stoccolma La candidatura ai Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026 resta “una partita assolutamente aperta” e da affrontare “con molto rispetto per Stoccolma”. “Se sarà un testa a testa? Assolutamente sì, non può che essere così“. Lo dice il presidente del Coni, Milano-Cortina ...

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 - Alberto Tomba : “Una bella cosa per tutto il nostro Paese” : Un tifoso in più, ma era difficile pensare il contrario, per la candidatura congiunta Milano-Cortina per l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali del 2026: Alberto Tomba in una breve intervista rilasciata al “Corriere delle Alpi” ha esternato il suo pensiero circa la possibilità di ospitare in Italia la rassegna a cinque cerchi. Tomba ha così definito la possibile vittoria della candidatura congiunta dell’Italia: ...

Olimpiadi 2026 - Sala : "Mattarella garantisce il suo supporto" : 'Mattarella continua a garantire tutto il suo supporto per le Olimpiadi, se il paese è compatto le condizioni sono buone possibilità'. Lo ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala a margine dell'...

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 : visita del CIO ad inizio aprile. Il 7 maggio presentazione in collegamento video da Roma : Novità per la candidatura di Milano e Cortina ad ospitare le Olimpiadi Invernali del 2026: oggi a Roma si sono riuniti la Giunta Nazionale CONI ed il Consiglio Nazionale del CONI, nei quali si è discusso anche delle prossime tappe da affrontare per ottenere l’organizzazione dei Giochi. Si è fatto il punto della situazione ad una settimana esatta dalla riunione con il Governo a Palazzo Chigi ed è stato annunciato che dall’1 al 6 ...

Transdolomites * Olimpiadi 2026 e infrastrutture mobilità pubblica : « IL CONVEGNO ALLA Sala Conferenze del Muse IL 26 febbraio DALLE 14 - 30 ... : ... Corso del Lavoro e della Scienza 3, Trento il 26 febbraio 2019 ore 14.30 " 18,30. L'approssimarsi della prospettiva olimpica in Lombardia, Alto Adige, Trentino e Veneto pone sul tappeto la necessità ...

Il governatore Zaia propone un piano unico per ATP Finals e Olimpiadi 2026. L’idea viene però respinta : “Sto seguendo l’evolversi della candidatura di Torino a ospitare le finali Atp di tennis. Mi sembra una grande opportunità non solo per Torino, ma per tutto il Paese. Leggo che manca una fidejussione di 62 milioni e che, giustamente, il sottosegretario con delega allo Sport Giorgetti ha confermato la volontà del Governo di dare una mano. E’ la giusta occasione per fare un ragionamento generale sui grandi eventi sportivi, ...

Olimpiadi 2026 - Milano boccia la Svezia : "Mondiali di Are disastro che pesa" : I membri del Cio sono persone di sport, indipendenti. Ma è anche vero che può esserci una valutazione influenzata dai comportamenti di un singolo Stato» © Riproduzione riservata

Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 - Giovanni Malagò : “Potremmo aver perso i voti di America Latina e Francia” : Arriva un campanello d’allarme circa le possibilità di vittoria della candidatura congiunta Milano-Cortina per l’assegnazione delle Olimpiadi Invernali del 2026 e secondo Milanotoday.it è proprio il Presidente del CONI Giovanni Malagò a farlo suonare, con alcune dichiarazioni che non lasciano spazio ad interpretazioni. Il numero uno dello sport italiano avrebbe dichiarato ad una cena a Milano, alla presenza del Governatore della ...

Olimpiadi : Zaia - con lavoro di squadra nel 2026 la sede sarà a Milano- Cortina (2) : (AdnKronos) - “Sia chiaro, non abbiamo la vittoria in mano – ha sottolineato Zaia – ma se manteniamo la compattezza che abbiamo dimostrato sino a ora nel proporre questa candidatura, i 44 voti che ci servono per vincere li portiamo a casa”. Anche il presidente Fontana si è detto fiducioso sul buon e

Olimpiadi Invernali 2026 - il premier Giuseppe Conte ribadisce : “Il governo è favorevole al progetto - ma non sosterrà oneri finanziari” : Oggi a Milano c’è stato un incontro tra il sindaco Giuseppe Sala e il premier Giuseppe Conte e uno dei temi trattati è stato quello della candidatura di Milano e Cortina alle Olimpiadi Invernali 2026. Il presidente del Consiglio ha ribadito il sostegno del governo per questo progetto, ma nello stesso tempo ha precisato che non verranno messi a disposizione ulteriori fondi e che quindi dal punto di vista economico le regioni e i comuni dovranno ...

Olimpiadi Invernali 2026 - Giovanni Malagò : “Abbiamo il 50% di vincere - Stoccolma molto forte. Il governo ci tiene” : L’Italia è in piena lotta per organizzare le Olimpiadi Invernali 2026, Milano e Cortina d’Ampezzo sono in corsa per ospitare la rassegna a cinque cerchi ma la candidatura del Bel Paese se la dovrà vedere con Stoccolma. La Svezia ha finalmente trovato un governo politico e questo potrebbe rimescolare le carte in tavola, il sogno è naturalmente quello di ammirare i Giochi nella nostra Nazione ma non sarà semplice superare la ...