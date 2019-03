Nuovi set del Commissario Montalbano a Modica

Ferrara. Oggi giuramento di sette Nuovi cittadini : Oggi, venerdì 15 marzo 2019, a partire dalle 9, nella sala Zanotti della residenza municipale di Ferrara l’assessore comunale al

Al via le riprese di Rocco Schiavone 3 - Marco Giallini torna sul set : i titoli dei Nuovi episodi : Sono iniziate le riprese di Rocco Schiavone 3, l'apprezzata serie prodotta da Cross Productions e Rai Fiction. Atteso sul set il cast al completo, guidato dall'attore romano Marco Giallini. La fiction è tratta dai gialli campioni di incasso di Antonio Manzini, pubblicati da Sellerio Editore, e nelle passate stagioni si è sempre rivelata un successo editoriale e di ascolti tv. Il secondo ciclo di episodi, andato in onda lo scorso ottobre, ha ...

Mafia : turismo e settore divertimento Nuovi regni in Lombardia (3) : (AdnKronos) - Per quanto riguarda le zone della Lombardia i fenomeni di carattere mafioso più marcato Dalla Chiesa ha evidenziato le zone sud orientali della regione per lo sfruttamento della prostituzione nei centri massaggi e del lavoro nero nel settore tessile, Milano e il Lago di Garda per quant

Mafia : turismo e settore divertimento Nuovi regni in Lombardia (2) : (AdnKronos) - Il rapporto è stato presentato oggi a Palazzo Pirelli a Milano a un promosso dalla commissione speciale AntiMafia, anticorruzione, trasparenza e legalità del Consiglio regionale della Lombardia, presieduta da Monica Forte. Sono intervenuti gli studiosi dell’Università Statale di Milano

Mafie in Lombardia - Forte : “Non ci sono settori immuni”. Dalla Chiesa : “Nuovi interessi in sanità e turismo” : “Non ci sono settori totalmente immuni dalle organizzazioni criminali e questo dà la dimensione di quanta economia buona viene sottratta ai cittadini lombardi”. È questo l’allarme lanciato questa mattina Dalla Presidente della Commissione “Antimafia, anticorruzione, trasparenza e legalità” Monica Forte nel corso della presentazione del secondo rapporto di ricerca sul “Monitoraggio della presenza mafiosa in Lombardia”. Una ricerca condotta da ...

J-Ax e Articolo 31 in tour fino a settembre : biglietti in prevendita per i Nuovi concerti : nuovi concerti estivi per il tour di J-Ax con gli Articolo 31. Il duo si esibirà, dopo il successo dei precedenti eventi, anche al Rugby Sound di Legnano (03/07), a Bibione presso Piazzale Zenith (20/07), a Noci per l’Animanote Musica in collina in provincia di Bari (31/08). Tra i nuovi concerti annunciati, compare anche Catania, per un evento speciale a Villa Bellini il prossimo 7 settembre. I nuovi appuntamenti della tournée di J-Ax in ...

BCE - Draghi annuncia : tassi fermi per tutto il 2019 e a settembre Nuovi prestiti alle banche : Il governatore della Banca Centrale Europea Mario Draghi oggi ha tenuto al consueta conferenza stampa subito dopo la riunione del Consiglio direttivo e ha fatto due annunci particolarmente importanti: il primo riguarda i tassi di interesse, che resteranno invariati ancora per tutto il 2019 (quindi non solo fino all'estate) e cioè il tasso principale allo 0%, quello sui prestiti marginali allo 0,25% e quello sui depositi al -0,40%. Il secondo ...

Bce : tassi fermi fino a fine 2019 - da settembre Nuovi prestiti alle banche | Giù stime Pil Eurozona : +1 - 1% : I tassi d'interesse rimarranno fermi almeno fino alla fine del 2019, e in ogni caso "finché sarà necessario" per stabilizzare l'inflazione su livelli prossimi al 2%.Lo annuncia la Bce che rivede al ribasso le stime di crescita per l'Eurozona: Pil 2019 a +1,1% dal +1,7%

Bce - da settembre via a Nuovi prestiti a lungo termine alle banche : La Bce lancia una nuova serie di Tltro a partire da settembre 2019 fino a marzo del 2021. I Tltro sono prestiti alle banche a lunga scadenza e con tassi molto bassi, previsti per dare liquidità al sistema finanziario e spingere gli istituti di credito ad aprire i cordoni della borsa verso le imprese i consumatori....