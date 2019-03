Nuova Zelanda | Viminale | nuove misure per evitare l' effetto emulazione

Nuova Zelanda - il killer aveva inviato alla premier il suo manifesto poco prima della strage : È arrivato in aula in abiti bianchi da detenuto, mani ammanettate e a piedi nudi, e ha sogghignato quando i reporter lo hanno fotografato in aula, affiancato da due agenti di polizia. Brenton Harrison Tarrant, l’australiano 28enne accusato di omicidio per la strage della moschea di Christchurch, ha anche fatto il saluto dei suprematisti bianchi. L’ufficio della premier Jacinda Ardern ha riferito che pochi minuti prima dell’attacco ...

Nuova Zelanda - riunione straordinaria al Viminale : 'Questa mattina si è riunito in via straordinaria il Comitato di analisi strategica antiterrorismo , dopo l'attacco in due moschee in Nuova Zelanda . Non sono emersi legami tra l'attentatore e l'...

Attentato Nuova Zelanda - Brenton Tarrant e l'ok rovesciato in tribunale : Attentato Nuova Zeland, Brenton Tarrant e l'ok rovesciato in tribunale, foto Ansa, ROMA - Pochi minuti dopo il suo ingresso, scalzo, in tribunale Brenton Tarrant, uno degli autori dell'attacco nelle ...

Nuova Zelanda - il killer aveva inviato alla premier il suo manifesto poco prima della trage : È arrivato in aula in abiti bianchi da detenuto, mani ammanettate e a piedi nudi, ha sogghignato quando i reporter lo hanno fotografato in aula, affiancato da due agenti di polizia. E Brenton Harrison Tarrant, l’australiano 28enne accusato di omicidio per la strage della moschea di Christchurch, ha anche fatto il saluto dei suprematisti bianchi. L’ufficio della premier Jacinda Ardern ha riferito che pochi minuti prima dell’attacco ...

Nuova Zelanda : Viminale - monitoraggio contro emulazioni : "Sono state impartite direttive per una rinnovata attività di monitoraggio per evitare rischio emulazione e l'eventualità di ritorsioni ad opera di ambienti radicali". E' quanto si apprende da fonti ...

Nuova Zelanda - riunione straordinaria Antiterrorismo : 'Questa mattina si è riunito in via straordinaria il Comitato di analisi strategica Antiterrorismo , dopo l'attacco in due moschee in Nuova Zelanda . Non sono emersi legami tra l'attentatore e l'...

Nuova Zelanda - riunione straordinaria Comitato antiterrorismo : Abbiamo la fortuna di contare su Forze di Polizia e intelligence tra i migliori al mondo, ma non abbassiamo la guardia '. Lo dice il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Durante il Comitato, ...

Nuova Zelanda - riunione straordinaria a Comitato antiterrorismo : Roma, 16 mar., AdnKronos, - "Questa mattina si è riunito in via straordinaria il Comitato di analisi strategica antiterrorismo, dopo l'attacco in due moschee in Nuova Zelanda. Non sono emersi legami ...

Strage Nuova Zelanda : monitoraggio per evitare atti di emulazione in Italia : Non ci sarebbero collegamenti tra Brenton Tarrant, l'autore degli attentati di ieri contro due moschee a Christchurch, in Nuova Zelanda, e l'Italia. Lo dice il ministro del'Interno Matteo Salvini al termine della riunione straordinaria questa mattina del Comitato di analisi strategica antiterrorismo. Salvini sottolinea al tempo stesso che i nostri apparati di sicurezza "restano vigili per monitorare la situazione. Abbiamo la fortuna di contare ...

Strage in Nuova Zelanda - Salvini 'Direttive per evitare emulazione' : Per il Viminale dopo la Strage di Christchurch bisogna evitare il rischio di emulazione. Matteo Salvini, che ieri era stato criticato per l'affermazione che ' l'estremismo pericoloso è quello islamico ...

Nuova Zelanda - il manifesto di Tarrant inviato alla premier : Brenton Tarrant, il 28enne ritenuto il solo responsabile della strage alle due moschee di Christchurch, è stato scortato questa mattina in tribunale per rispondere all'accusa di omicidio che gli viene contestata in questa fase in cui le indagini sono ancora in corso. L'udienza preliminare di oggi è stata breve e il 28enne è rimasto in silenzio mentre il giudice ha fissato la Nuova udienza - quella in cui saranno pronunciate ...

Strage in Nuova Zelanda - Salvini : "Direttive per evitare emulazione" : Riunione straordinaria del Comitato di analisi strategica antiterrorismo. Il ministro dell'Interno: "Rinnavata attività di monitoraggio per sventare eventuali ritorsioni". "Tarrant non aveva legami con l'Italia"

Strage in Nuova Zelanda - Brenton Tarrant in aula davanti al giudice fa il saluto dei suprematisti bianchi. Le immagini : Mani e piedi ammanettate, la tunica bianca da carcerato, Brenton Tarrant si è presentato davanti ai giudici del Tribunale di Christchurch all’indomani della Strage che ha provocato la morte di 49 persone. Poco dopo l’ingresso in aula, l’uomo ha fatto il saluto dei suprematisti, unendo pollice e indice. Le autorità neozelandesi potrebbero formulare nuovi capi d’accusa oltre all’omicidio e al ferimento di numerose ...

Nuova Zelanda - killer inviò il suo manifesto suprematista alla premier prima di sparare | La polizia : Tarrant ha agito da solo : In tribunale Brenton Harrison Tarrant ha sogghignato quando i reporter lo hanno fotografato, affiancato da due agenti di polizia, e ha fatto con la mano il gesto dei suprematisti.