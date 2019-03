Nuova Zelanda, tra le vittime un bimbo di 3 anni: il papà si è salvato fingendosi morto (Di sabato 16 marzo 2019) La più giovane vittima dell'attentato alle moschee di Christchurch, in Nuova Zelanda, è Mucad Ibrahim, morto a soli 3 anni mentre si trovava a pregare con il papà e il fratello, che sono riusciti a sopravvivere. Insieme a lui, è stato identificato anche il corpo del 14enne Sayyad Milne: "La verità è che apparteniamo a Dio e a lui ritorneremo".



