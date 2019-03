Nuova Zelanda | Tarrant inviò una mail con il suo manifesto alla premier poco prima della

Nuova Zelanda - strage in due moschee : 49 morti : (In alto il video girato dall’attentatore prima della strage: attenzione, le immagini potrebbero turbare la vostra sensibilità)strage in Nuova Zelanda, dove due sparatorie avvenute in altrettante moschee della città di Christchurch, hanno provocato almeno 49 morti, secondo l’ultimo bilancio aggiornato. La premier Jacinda Ardern ha parlato di "attacco terroristico" e di "uno dei giorni più bui per il paese". Le autorità ...

Nuova Zelanda - chi sono le vittime : dal bambino di 3 anni al rifugiato : Identificate le prime due delle 49 vittime dell'attentato a due moschee a Christchurch, in Nuova Zelanda. Si tratta di Haji Daoud Nabi, un afghano emigrato nel Paese con i suoi due figli nel...

Nuova Zelanda - strage di Christchurch : il killer in tribunale fa gesto dei suprematisti : È ancora sotto choc la Nuova Zelanda per quanto accaduto ieri a Christchurch, dove un uomo di 28 anni di nazionalità australiana, ha sparato in due moschee situate in diversi sobborghi della città, uccidendo 49 persone e ferendone in modo grave 48. La strage, compiuta mentre i fedeli stavano effettuando la preghiera del Venerdì, in pieno giorno, ha preso di mira proprio gli immigrati di fede musulmana. Tarrant aveva anche pubblicato un manifesto ...

Attentato Nuova Zelanda - la premier : 'Leggi sulle armi cambieranno' - : Il killer di Christchurch era in possesso di una licenza e ha utilizzato cinque armi nell'attacco, compreso due semi-automatiche e due fucili da caccia. L'annuncio: "Necessario rivedere le leggi"

Attentato Nuova Zelanda - killer sorridente - Salvini : 'Preoccupa solo terrorismo islamico' : Brenton Tarrant, l'Attentatore alle due moschee di Christchurch, nelle scorse ore è comparso davanti al giudice per essere formalmente incriminato d'omicidio. L'uomo, 28 anni, si è mostrato tranquillo e ha sorriso ai fotografi. All'indomani della strage che ha sconvolto la Nuova Zelanda, il ministro dell'interno Matteo Salvini, commentando l'accaduto, ha dichiarato che l'unico estremismo che merita attenzione è quello islamico. Un'affermazione, ...

Nuova Zelanda - tra le vittime un bimbo di 3 anni : il papà si è salvato fingendosi morto : La più giovane vittima dell'attentato alle moschee di Christchurch, in Nuova Zelanda, è Mucad Ibrahim, morto a soli 3 anni mentre si trovava a pregare con il papà e il fratello, che sono riusciti a sopravvivere. Insieme a lui, è stato identificato anche il corpo del 14enne Sayyad Milne: "La verità è che apparteniamo a Dio e a lui ritorneremo".Continua a leggere

Nuova Zelanda - quell'«ok capovolto» e le possibili trappole di Tarrant : Si discute sul contorno, si cerca di togliere valenza politica ad un massacro. Per questo sarà importante il lavoro di indagine. Gli investigatori dovranno decifrare la personalità dell'assassino, ...

Nuova Zelanda - il ghigno del killer. Quello "schiaffo" alle 49 vittime : Il gigno del killer. Subito dopo l'arresto Brenton Tarrant, il 28enne australiano che ha ucciso almeno 49 persone sparando sui fedeli all'interno di due moschee a Christchruch (Nuova Zelanda) ha sorriso con un ghigno davanti ai flash dei fotografi all'interno dell'aula di tribunale. L'uomo si è presentato davanti ai giudici con capelli rasati, una tuta bianca e i piedi scalzi. La sua reazione davanti alla Corte ha sollevato l'indignazione dei ...

