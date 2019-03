Nuova Zelanda | premier | sulle armi si cambia

Nuova Zelanda - identificate le prime due vittime. «Dove essere con mio padre - salvo per un ritardo» : identificate le prime due delle 49 vittime dell'attentato a due moschee a Christchurch, in Nuova Zelanda. Si tratta di Haji Daoud Nabi, un afghano emigrato nel Paese con i suoi due figli nel...

Nuova Zelanda - il killer sorridente all'udienza in tribunale : Milano, 16 mar., askanews, - Il 28enne australiano Brenton Harrison Tarrant, autore della strage nelle moschee di Christchurch, in Nuova Zelanda, è comparso davanti al giudice del locale tribunale ...

Nuova Zelanda - il manifesto del killer : guerra solitaria contro l'«invasione» : È l' Europa il perno della sua scelta politica, la Nuova trincea da difendere. Passioni accomunate dalla stima per la Cina e Donald Trump. Rivela di aver studiato su internet, «l'unico posto dove ...

Nuova Zelanda - strage nelle moschee a Christchurch : 49 morti - arrestati 3 suprematisti bianchi : Ardern ha spiegato di aver 'ricevuto messaggi di cordoglio da tutto il mondo'. 'Ho detto a Donald Trump che la Nuova Zelanda aveva bisogno di affetto e amore per tutte le comunità musulmane', ha ...

Strage in Nuova Zelanda - moschee blindate da Londra al Canada : Pattuglie armate di polizia sono state schierate attorno alle moschee in tutto il mondo, non solo a Londra ma anche a New York, in Francia e in Canada, mentre gli esperti dell'anti-terrorismo ...

Nuova Zelanda : Tarrant - l'autore della strage ispirato da Breivik | : Il 28enne australiano che ha ucciso 49 persone in due moschee a Christchurch , prima del massacro aveva scritto un manifesto anti-migranti di 74 pagine. Si descrive come "timido e introverso" e ...

Nuova Zelanda - strage in due moschee : 49 morti : (In alto il video girato dall’attentatore prima della strage: attenzione, le immagini potrebbero turbare la vostra sensibilità)strage in Nuova Zelanda, dove due sparatorie avvenute in altrettante moschee della città di Christchurch, hanno provocato almeno 49 morti, secondo l’ultimo bilancio aggiornato. La premier Jacinda Ardern ha parlato di "attacco terroristico" e di "uno dei giorni più bui per il paese". Le autorità ...

Nuova Zelanda : eroe in moschea ha disarmato attentatore a mani nude : C'è un eroe nella vicenda della strage più cruenta della storia della Nuova Zelanda, dove un terrorista suprematista ha fatto fuoco in due moschee di Christchurch uccidendo 49 persone. Si tratta di un ...

Attacco suprematista in Nuova Zelanda : E' di 49 morti e decine di feriti il bilancio degli attacchi alle due moschee nella città di Christchurch.

Nuova Zelanda : Juncker - orrore e tristezza per attacco : La Francia insorge contro ogni forma di estremismo e agisce con i suoi partner contro il terrorismo nel mondo ": lo scrive in un tweet il presidente francese, Emmanuel Macron , riferendosi agli ...

Attentato in Nuova Zelanda - tutti i nomi sulle armi del killer - Sky TG24 - : ... 28 anni, identificato come Attentatore alle moschee di Christchurch, compare una lunga serie di scritte e di nomi che fanno riferimento a battaglie ed episodi di cronaca nei quali sono coinvolti ...