Nuova Zelanda | il manifesto di Tarrant inviato alla premier

(Di sabato 16 marzo 2019)Brenton, il 28enne ritenuto il solo responsabile della strage alle due moschee di Christchurch, è stato scortato questa mattina in tribunale per rispondere all'accusa di omicidio che gli viene contestata in questa fase in cui le indagini sono ancora in corso.L'udienza preliminare di oggi è stata breve e il 28enne è rimasto in silenzio mentre il giudice ha fissato laudienza - quella in cui saranno pronunciate tutte le accuse che si deciderà di contestare a- per il prossimo 5 aprile e rimandato il giovane in custodia, ordinando però il suo viso venga offuscato in ogni fotografia o video in cui appare così da preservare il suo diritto ad un giusto processo.Nel corso di queste ore, intanto, è emerso che pochi minuti prima dell'attacco l'ufficio delladella, Jacinda Ardern, ha ricevuto via mail ildi 70 pagine ...

