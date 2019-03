Nuova Zelanda | il ghigno del killer Quello schiaffo alle 49 vittime

ilgiornale

(Di sabato 16 marzo 2019) Il gigno del. Subito dopo l'arresto Brenton Tarrant, il 28enne australiano che ha ucciso almeno 49 persone sparando sui fedeli all'interno di due moschee a Christchruch () ha sorriso con undavanti ai flash dei fotografi all'interno dell'aula di tribunale. L'uomo si è presentato davanti ai giudici con capelli rasati, una tuta bianca e i piedi scalzi. La sua reazione davanti alla Corte ha sollevato l'indignazione dei neozelandesi. Come riporta il New Zeland Herlad, il terrorista avrebbe sorriso proprio davanti ai cronisti. Un gesto di sfida dopo la follia e il piano di morte che portato avanti colpo dopo colpo in una delle giornate più tristi nella storia della.Tarrant ha sorriso davanti ai flash mentre si trovava "blindato" tra due poliziotti. Ilè stato rinviato in custodia cautelare al 5 aprile. Uno dei presunti complici intanto è stato ...

Inter : ?? | I nostri pensieri vanno a tutte le persone colpite in Nuova Zelanda dagli attacchi terroristici #FCIM - GiuseppeConteIT : Sgomento per quanto accaduto in Nuova Zelanda. Il mio cordoglio per le vittime e il mio partecipe pensiero ai ferit… - welikeduel : 'Sincero dolore per quello che è successo in Nuova Zelanda. Il razzismo c'è, non è folklore, non è nostalgia malata… -