Nuova Zelanda Ho visto e non volevo una lenta strage razziale

Nuova Zelanda - la Tour Eiffel si spegne : Il mondo piange le vittime di Christchurch. E Parigi non fa eccezioni. Nella Ville Lumiere si sono spente le luci del simbolo per eccellenza della capitale francese, la Tour Eiffel, per ricordare le 49 ...

Nuova Zelanda - il killer è stato in Croazia e in Bosnia tra il 2016 e il 2017 : Zagabria - Da Zagabria e da Sarajevo è stato confermato ufficialmente che Brenton Tarrant, il killer che ieri ha compiuto l'attacco terroristico contro fedeli musulmani in due moschee nella città ...

Nuova Zelanda - il killer aveva inviato alla premier il suo manifesto poco prima della strage : È arrivato in aula in abiti bianchi da detenuto, mani ammanettate e a piedi nudi, e ha sogghignato quando i reporter lo hanno fotografato in aula, affiancato da due agenti di polizia. Brenton Harrison Tarrant, l’australiano 28enne accusato di omicidio per la strage della moschea di Christchurch, ha anche fatto il saluto dei suprematisti bianchi. L’ufficio della premier Jacinda Ardern ha riferito che pochi minuti prima dell’attacco ...

