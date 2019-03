Nuova Zelanda | dopo attacco a moschee timore di ritorsioni islamiche

Strage moschee Nuova Zelanda : voli cancellati a Christchurch : Air New Zealand ha annullato i servizi di linea regionali operati con turboelica programmati nella serata di venerdi 15 marzo da Christchurch, dopo la Strage compiuta in città quando un giovane ...

Strage Nuova Zelanda - chi sono le vittime : “Dovevo essere con mio padre. Salvo per un ritardo” : sono state identificate le prime 2 vittime delle 49 uccise nell'attentato alle moschee di Christchurch, in Nuova Zelanda, per mano di Brenton Tarrant: si tratta di un afghano emigrato insieme ai due figli e di un rifugiato siriano. Ancora numerosi i feriti, tra cui anziani e bambini. Il messaggio di Wasseim: "Pregate per me e per mia figlia".Continua a leggere

Nuova Zelanda - agguato alla moschea : contro gli immigrati e musulmani : A Christchurch, in Nuova Zelanda, ieri venerdì 15 marzo alle 13:40 ora locale, 1:40 ora italiana, un ragazzo australiano di 28 anni Brenton Tarrant insieme ad un commando di altre 3 persone, due uomini e una donna, ha compiuto un attentato in due diverse moschee. Sembrerebbe che l'attentatore stesse preparando la strage da ben 2 anni. L'uomo si è addirittura filmato con una telecamera durante tutto l'attacco, presumibilmente simulando un ...

Nuova Zelanda - premier : sulle armi si cambia : Brenton Tarrant è stato rinviato in custodia cautelare senza ricorrere all'Alta corte. Il premier neozelandese: "Cambieremo la legge sulle armi"

Nuova Zelanda - identificate le prime due vittime. «Dove essere con mio padre - salvo per un ritardo» : identificate le prime due delle 49 vittime dell'attentato a due moschee a Christchurch, in Nuova Zelanda. Si tratta di Haji Daoud Nabi, un afghano emigrato nel Paese con i suoi due figli nel...

Nuova Zelanda - il killer sorridente all'udienza in tribunale : Milano, 16 mar., askanews, - Il 28enne australiano Brenton Harrison Tarrant, autore della strage nelle moschee di Christchurch, in Nuova Zelanda, è comparso davanti al giudice del locale tribunale ...

Nuova Zelanda - il manifesto del killer : guerra solitaria contro l'«invasione» : È l' Europa il perno della sua scelta politica, la Nuova trincea da difendere. Passioni accomunate dalla stima per la Cina e Donald Trump. Rivela di aver studiato su internet, «l'unico posto dove ...

Nuova Zelanda - strage nelle moschee a Christchurch : 49 morti - arrestati 3 suprematisti bianchi : Ardern ha spiegato di aver 'ricevuto messaggi di cordoglio da tutto il mondo'. 'Ho detto a Donald Trump che la Nuova Zelanda aveva bisogno di affetto e amore per tutte le comunità musulmane', ha ...

Strage in Nuova Zelanda - moschee blindate da Londra al Canada : Pattuglie armate di polizia sono state schierate attorno alle moschee in tutto il mondo, non solo a Londra ma anche a New York, in Francia e in Canada, mentre gli esperti dell'anti-terrorismo ...

Nuova Zelanda : Tarrant - l'autore della strage ispirato da Breivik | : Il 28enne australiano che ha ucciso 49 persone in due moschee a Christchurch , prima del massacro aveva scritto un manifesto anti-migranti di 74 pagine. Si descrive come "timido e introverso" e ...

Nuova Zelanda - strage in due moschee : 49 morti : (In alto il video girato dall’attentatore prima della strage: attenzione, le immagini potrebbero turbare la vostra sensibilità)strage in Nuova Zelanda, dove due sparatorie avvenute in altrettante moschee della città di Christchurch, hanno provocato almeno 49 morti, secondo l’ultimo bilancio aggiornato. La premier Jacinda Ardern ha parlato di "attacco terroristico" e di "uno dei giorni più bui per il paese". Le autorità ...