Nuova Zelanda | agguato alla moschea | contro gli immigrati e musulmani

(Di sabato 16 marzo 2019) A Christchurch, in, ieri venerdì 15 marzo alle 13:40 ora locale, 1:40 ora italiana, un ragazzo australiano di 28 anni Brenton Tarrant insieme ad un commando di altre 3 persone, due uomini e una donna, ha compiuto un attentato in due diverse moschee. Sembrerebbe che l'attentatore stesse preparando la strage da ben 2 anni. L'uomo si è addirittura filmato con una telecamera durante tutto l'attacco, presumibilmente simulando un terribile videogame, e ha poi postato il video su Facebook, che è stato poi prontamente rimosso. Al momento i morti accertati sarebbero 49 e 50 feriti.StrageSecondo le prime indagini sembrerebbe che Brenton Tarrant avrebbe condotto la strage con altre tre persone, ma lui stesso sarebbe stato l'ideatore del "macabro progetto", spinto dall'odio verso gli, in particolare verso ie chi a suo parere starebbe ...

Inter : ?? | I nostri pensieri vanno a tutte le persone colpite in Nuova Zelanda dagli attacchi terroristici #FCIM - GiuseppeConteIT : Sgomento per quanto accaduto in Nuova Zelanda. Il mio cordoglio per le vittime e il mio partecipe pensiero ai ferit… - welikeduel : 'Sincero dolore per quello che è successo in Nuova Zelanda. Il razzismo c'è, non è folklore, non è nostalgia malata… -