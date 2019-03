Neonata ridotta in fin di vita dalle percosse del padre lascia l’ospedale dopo 2 mesi

huffingtonpost

(Di sabato 16 marzo 2019) Era stata brutalmente picchiata dalquando aveva appena tre, ora viene dimessa dall'ospedale: è la storia della piccola Addilyn,che ha lottato contro la morte riuscendo a vincere la sua battaglia. La bimba era stata ricoverata lo scorso gennaio in coma farmacologico al Vanderbilt University Medical Center di Nashville, in Tennessee. A ridurla in quello stato, le violenze delpoi arrestato insieme alla madre della piccola, che nulla aveva fatto per opporsi allo scempio. La vicenda era stata riportata dal Daily Mail.A dare notizia delle dimissioni della bimba dall'ospedale è stata la pagina Facebook a lei dedicata e intitolata "AddilynStrong". "Questo dolce angelo è a casa sano e salvo. Per favore continuate a pregare perché davanti a lei c'è una lunga strada da percorrere. Grazie a tutti per il supporto e le preghiere, e ...

