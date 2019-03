NBA – Atlanta Hawks ko | Irving show | è lui il trascinatore dei Boston Celtics

NBA : LeBron supera Jordan - ma i Lakers crollano ancora. Gli Spurs battono Atlanta : Decisivo nell'economia del match il secondo quarto, in cui Utah infila un parziale di 9-0, va sul +13 con due punti di Ricky Rubio e gestisce fino al 58-47 dell'intervallo lungo. Inutile il tentativo ...

NBA - Atlanta-San Antonio 104-111 : quarta vittoria in fila per gli Spurs - Belinelli 5 : Atlanta Hawks-San Antonio Spurs 104-111 Il ritorno a casa ha fatto davvero bene ai San Antonio Spurs, che ora sembrano aver ritrovato convinzione anche in trasferta. Dopo i tre successi casalinghi ...

NBA - Gallinari e i Clippers passeggiano con New York - Atlanta si prende la rivincita : L.A. Clippers-New York Knicks 128-107 Basta vedere i parziali del primo tempo per capire l'andamento della gara: 38-20 per i Clippers al primo riposo lungo, 44-26 nel secondo quarto per un complessivo ...

Basket - NBA Milwaukee conquista i playoff - Atlanta-Chicago diventa 'epica' : WASHINGTON - Milwaukee, 48-14,, la miglior squadra della Lega, espugna lo Staples Center ed è la prima squadra a conquistare matematicamente i playoff. Post-season, invece, che si allontana sempre di ...

NBA : Atlanta-Chicago che show - 329 punti : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', , ANSA, - ATLANTA, USA,, 2 MAR - "Una battaglia epica". Così alcuni media ...

NBA - Atlanta-Chicago la gara più pazza dell'anno premia i Bulls dopo 4OT : tutti i record : Un instant classic , una gara che entra di diritto nel libro dei record NBA: 68 minuti, 329 punti, 4 tempi supplementari. Chicago ha la meglio sul campo di Atlanta per 168-161 solo dopo una battaglia ...