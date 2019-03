Nba | ancora super Gallinari | Belinelli vince ancora Rimonta record per Milwaukee

Risultati Nba : i Lakers cadono ancora - bene Clippers - Rockets e Bucks : Clippers, Rockets e Portland proseguono la propria corsa ai playoff ad Ovest, ad Est invece Antetokounmpo domina, i Sixers rispondono NBA, nottata ricca di gare con i Bucks che stanno continuando a fare la voce grossissima. Questa notte battuta Miami 113-98 con un grande Antetokounmpo autore di 33 punti e 16 rimbalzi. Arriva invece un’altra sconfitta per i Lakers, 97-111 contro Detroit. Va detto che L.A. annoverava diverse assenze ...

Risultati Nba – Gallinari ancora trascinatore con Williams - Walker non basta agli Hornets : Gallinari ancora una volta tra i protagonisti, i 40 di Walker non bastano ai Charlotte Hornets: tutti i Risultati delle partite NBA della notte Spettacolo infinito nella notte italiana con le partite di NBA. Il basket oltreoceano non si smentisce mai e regala emozioni mozzafiato. Splendida vittoria dei Cleveland Cavaliers sui Toronto Raptors per 126-101. I padroni di casa sono stati trascinati da un ottimo Sexton, a referto con 28 punti. ...

Basket : Nba. Lakers ancora al tappeto - Minnesota vince all'Overtime : Quinto ko consecutivo per i Los Angeles Lakers nella notte italiana della regular-season dell'Nba. Il quintetto californiano esce sconfitto.

Risultati Nba - LeBron perde ancora e saluta i playoff : vittorie per Celtics - Nets e Bucks ad Est : Los Angeles Lakers sconfitti da Irving e soci in un incontro che sancisce definitivamente l’addio ai playoff della squadra di LeBron James I Los Angeles Lakers ancora una volta sono stati sconfitti. Ciao ciao playoff, una debacle totale quella dei gialloviola che hanno tradito le attese dopo un’estate ricca di aspettative seguite all’arrivo di LeBron James. Quest’oggi, con un roster decisamente decimato dalle ...

Nba - i Los Angeles Lakers perdono ancora : Rajon Rondo si siede lontano dai compagni : Non è la prima volta che succede, ma in precedenza la scelta di Rajon Rondo non aveva mai fatto così "rumore". L'ex point guard dei Celtics in diverse occasioni in questa stagione si era accomodato a ...

Nba : LeBron supera Jordan - ma i Lakers crollano ancora. Gli Spurs battono Atlanta : Decisivo nell'economia del match il secondo quarto, in cui Utah infila un parziale di 9-0, va sul +13 con due punti di Ricky Rubio e gestisce fino al 58-47 dell'intervallo lungo. Inutile il tentativo ...

Nba - risultati della notte : Hayward ancora decisivo - LaVine condanna Philadelphia : Sacramento Kings-Boston Celtics 109-111 Se questo è il Gordon Hayward della California, i Boston Celtics potrebbero seriamente considerare un trasferimento sulla costa Ovest. Una sera dopo averne ...

Risultati Nba del 6 marzo : sorpresa Boston contro Golden State - perde ancora Oklahoma : La sorpresa della notte del 6 marzo arriva da Oakland, dove i Celtics costruiscono una vittoria esterna per più di 30 punti proprio contro i campioni in carica Nba, i Golden State Warriors. Un record, perché il team allenato da Steve Kerr non era mai stato sconfitto così pesantemente in questa stagione. Non hanno da temere troppo i Warriors, perché anche le altre squadre ai vertici della classifica dell'ovest si sono fermate: Portland e ...

Nba – Zubac - nostalgia Lakers con una punta di veleno : “fossi ancora lì avrei potuto aiutarli” : Ivica Zubac commenta il momento negativo dei suoi ex compagni dei Los Angeles Lakers: il croato spiega che avrebbe avuto potuto dare una grande mano se non lo avessero scambiato Successo agevole per i Los Angeles Clippers nell’ultima partita giocata allo Staples Center: la squadra di Danilo Gallinari ha sconfitto senza problemi i Knicks per 128-107, dominando la gara fin dai primi minuti di gioco senza patemi. Situazione diametralmente ...

Nba : super Gallinari contro i Kings - LeBron e i Lakers ancora ko : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', TORINO - Danilo Gallinari si rivela decisivo nello scontro diretto per i play ...

Nba – Ancora paura per Kanter : il centro turco non volerà in Canada - la ‘politica’ ha ancora la meglio sul basket : ancora paura per Enes Kanter che non prenderà parte alla trasferta dei Blazers in Canada per affrontare i Toronto Raptors: scelta la strada della prudenza per i ben noti problemi con la Turchia Enes Kanter non prenderà parte alla sfida tra Raptors e Blazers. Nessun infortunio per il centro di Portland, nemmeno un’esclusione per scelta tecnica, né un problema di salute. Il turco resterà a Portland preferendo non lasciare gli Stati Uniti per ...

Nba - San Antonio Spurs ancora ko a Brooklyn - gli L.A. Clippers li sorpassano : Brooklyn Nets-San Antonio Spurs 101-85 Se il Rodeo Trip serve a coach Popovich per capire chi può fare parte della rotazione dei playoff e chi no, nella seconda categoria ricadrebbero molti dei membri ...

Nba - i risultati della notte : Denver passa a Dallas senza Doncic - Indiana vince ancora : Dallas Mavericks-Denver Nuggets 104-114 La sfida tra due dei maggiori talenti europei in NBA purtroppo non c'è stata, visto che Luka Doncic è stato fermato da una caviglia dolorante. In questo modo ...

Nba – LeBron James guarda al futuro : “ancora molti anni ai Lakers! Ritiro? Potrei diventare proprietario…” : LeBron James volge lo sguardo al futuro e non nasconde la possibilità di poter diventare proprietario di una franchigia NBA dopo il ritiro Nonostante i 35 anni da compiere a dicembre, LeBron James continua a dominare sui parquet NBA di tutta l’America. Vista l’età e i primi infortuni occorsi in stagione (il più lungo della carriera quello rimediato contro gli Warriors), viene quasi naturale pensare quanto ancora potremmo godere del talento ...