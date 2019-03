Napoli | Salmo diventa Super Mario | il pubblico in delirio | ' Genio' VIDEO

Blastingnews

(Di sabato 16 marzo 2019) Ennesima tappa trionfale per il tour didue giorni fa a. Il rapper si è esibito sul palco del PalaPartenope, infiammando ilcon una scaletta inclusiva di più di venti brani, dai più datati come 'Disobey', fino alle hit dell'ultimo album 'Playlist' – già certificato triplo disco di platino dalla FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana), a soli quattro mesi dall'uscita – come ad esempio 'Cabriolet' e 'Il cielo nella stanza'.Tanti i momenti degni di nota, alcuni più divertenti, altri toccanti, su tutti l'omaggio a Pino Daniele e il travestimento da...

