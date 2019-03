Napoli | ambulanza blocca il traffico Furia del centauro | ​insulti e minacce al 118

ilgiornale

(Di sabato 16 marzo 2019) Arrabbiato per non poter passare col proprio scooter a causa di un"che occupava la sede stradale per un intervento di soccorso, un uomo ha inveito e minacciato pesantemente un operatore che è stato costretto a rinchiudersi all"interno del mezzo. Il nuovo episodio di violenza ai danni dei sanitari del 118 si è verificato nel pomeriggio di ieri lungo la centralissima Corso Umberto a.Come raccontato da "Nessuno tocchi Ippocrate", l"associazione che denuncia che denuncia le aggressioni subite dai medici nel corso del loro lavoro, il personale dell"della postazione "Ascalesi" stava caricando il paziente nel mezzo posizionato temporaneamente in mezzo alla corsia stradale.Ciò ha inevitabilmente rallentato ancor di più il già congestionatodi. La situazione di emergenza, però, non è stata gradita da tutti. Un motociclista, spazientito, ha suonato ...

