Morto Valerio Nobili |  il pediatra sempre gentile  che non sapeva dire di no

(Di sabato 16 marzo 2019) Grande commozione da parte dei genitori dei piccoli pazienti e dei colleghi per la scomparsa del medico-ricercatore del Bambino Gesù, figura di riferimento internazionale, che avevaun sorriso per tutti

