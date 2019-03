Montagna | tre giorni esercitazioni Sagf dedicate a soccorso

Ricerche Nanga Parbat – Individuate due sagome sulla Montagna - potrebbero essere Nardi e Ballard : Lo staff dell’alpinista italiano ha fatto sapere che sono state Individuate due sagome sulla montagna che potrebbero appartenere ai due uomini scomparsi “Alex Txikon ci comunica che ieri dal campo base ha individuato due sagome sulla montagna; da questa mattina all’alba, stanno operando per effettuare osservazioni approfondite della parete“. Lo spiega lo staff dell’alpinista Daniele Nardi sul profilo ...

Pordenone - 2 morti in Montagna. Elisoccorso scopre seconda vittima mentre cerca la prima : Due morti, in due diversi incidenti, sulle montagne di Pordenone. I soccorritori del Soccorso Alpino intervenuti hanno potuto far poco: le due persone si trovano in gravissime condizioni in seguito a ...

Attaccato da un puma mentre corre in Montagna : lo uccide a mani nude : Le autorità, che in un primo momento erano titubanti, hanno ora dato pieno credito alla sua versione, e anche l'autopsia sul...

Incidenti in Montagna - Trento : sciatore cade durante fuoripista - grave : grave incidente in Montagna questa mattina, sulle piste del comprensorio della Paganella: un 22enne è rimasto ferito in seguito ad una caduta mentre stava effettuando un fuoripista. Dopo i primi soccorsi, lo sciatore è stato trasportato con l’elicottero all’ospedale Santa Chiara di Trento. L'articolo Incidenti in Montagna, Trento: sciatore cade durante fuoripista, grave sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Trentino Alto Adige : nevicata fino a fondovalle - -20°C in Montagna : In Trentino Alto Adige si è registrata la prima nevicata fino a fondovalle della stagione: i fiocchi sono caduti nella notte a Bolzano e Trento. Neve e crollo termico in particolare sui rilievi. In Val Badia sono caduti 15 cm di neve e tra 5 e 10 in Val Pusteria. In provincia di Bolzano alle stazioni di rilevamento dell’anticima di Cima Libera, Cima Beltovo, Cima di Fontana Bianca vengono registrati -20 °C. Temperature sotto zero a ...

Maltempo Trento : “Vicinanza alla Montagna che resiste” : Proseguono le riunioni della Giunta provinciale di Trento nei territori più colpiti dall’eccezionale ondata di Maltempo dello scorso ottobre. Oggi è stata la volta di Bresimo, comune della val di Non di circa 250 abitanti, nel cuore della catena delle Maddalene, che comprende le frazioni di Baselga, Bevia, Fontana e Fontana Nuova. La seduta è iniziata con i saluti del sindaco Mara Dalla Torre, assieme al vicesindaco Iva Dalla Torre e ...

Sondrio - smascherato falso cieco mentre cammina in Montagna : Un 71enne del sondriese, dichiaratosi cieco, è finito nella rete dei controlli della Guardia di Finanza di Sondrio: il falso invalido che dal 2007 percepiva l’assegno per cecità assoluta è stato colto in fragrante mentre passeggiava autonomamente in montagna. Congelato il conto corrente del pensionato A finire nei guai, sorpreso a camminare autonomamente dalla Guardia di finanza di Sondrio è stato proprio un cittadino di 71 anni di cui non si ...